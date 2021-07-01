Прожитчный минимум в Украине опять превысил размер минимальной пенсии

Главное: Прожиточный минимум в Украине с сегодняшнего дня увеличился на 105 грн и составляет 2189 грн. Это на 335 грн больше, чем размер минимальной пенсии. Также с сегодняшнего дня выросла страховая пенсия, которая не пересчитывалась с 2019 года.

Детали: С 1 июля 2021 года в Украине повышается прожиточный минимум. Как сообщает РБК-Украина, соответствующие нормы содержатся в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год.

Согласно закону, минимум вырос на 105 грн (на 4,8%) — с 2189 грн до 2294 грн. Это первое повышение в этом году. Второе повышение запланировано на 1 декабря — на 99 грн (на 4,3%) — с 2294 грн до 2393 грн.

Всего же за год прожиточный минимум вырастет на 9,3% (на 204 гривны) при запланированной инфляции на уровне 7,3%.

Законом о госбюджете установлен прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2021 года — 2189 грн, с 1 июля — 2294 грн, с 1 декабря — 2393 грн, а для основных социальных и демографических групп населения:

— детей в возрасте до 6 лет: с 1 января — 1921 грн, с 1 июля — 2013 грн, с 1 декабря — 2100 грн;

— детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января — 2395 грн, с 1 июля — 2510 грн, с 1 декабря — 2618 грн;

— трудоспособных лиц: с 1 января — 2270 грн, с 1 июля — 2379 грн, с 1 декабря — 2481 грн;

— трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи: с 1 января — 2102 грн;

— трудоспособных лиц, который применяется для определения должностных окладов работникам других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами: с 1 января — 2102 грн;

— трудоспособных лиц, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры: с 1 января — 1600 грн.

Как сообщает пресс-служба Минсоцполитики, с 1 июля на 100 гривен повышается также страховая пенсия, назначенная в 2019-2020 годах, которая с 2019 года не пересчитывалась. Таким образом, повышение пенсий с 1 июля будет касаться более 5 млн пенсионеров.

В тему: С 1 июля 2021 года в Украине на 4,8% выросла минимальная пенсия. Теперь она составляет 1854 грн.