Депутат парламента Армении Ануш Беглоян поздравила Союз армян Украины с 20-летием

Желаю Союзу Армян Украины дальнейшего процветания, расширения деятельности и успеха в сохранении связей диаспоры с Республикой Армения на благо наших стран, отметила в интервью AnalitikaUA.net депутат Национального собрания, член парламентской группы дружбы Армения – Украина Ануш Беглоян.

«Сердечно поздравляю Союз Армян Украины с юбилеем. Живя вдали от исторической родины, вы не теряете связи с Арменией и играете важную роль в укреплении взаимоотношений между Арменией и Украиной. Многочисленные проекты, реализуемые Союзом, играют очень важную роль в деле сохранения культурного наследия Армении и ее языка, распространения честной и правдивой информации об Армении, об истории страны и о ее повседневной жизни. Союз Армян Украины сплачивает наших соотечественников, живущих в разных городах Украины. Армения в особой степени почувствовала вашу поддержку в тяжелый период 44-дневной войны осенью 2020 года», - отметила она.

Как известно, развитие диаспоры, восстановление и сохранение историко-культурных ценностей, содействие эффективной интеграции армян в украинское общество, реализация программ по сохранению языка и культурных традиций, строительство новых церквей — основные задачи деятельности Союза армян Украины.

Также, организация уделяет особое внимание спорту, и поддержке армянских спортсменов Украины, открываются спортивные секции. Также, на разных спортивных мероприятиях вручаются призы председателя Союза армян Украины, Вилена Шатворяна. В спортивной школе Союза армян Украины тренируются дети разных национальностей.

Союз армян Украины стал первой общественной организацией Украины, которая вошла в реестр прозрачности Европейского Союза. В Брюсселе действует представительство Союза армян Украины.

Учредительная конференция Союза армян Украины (САУ) состоялась 1 июля 2001 года в Харькове. Председателями Союза армян Украины в разные периоды были — Ашот Аванесян, Нвер Мхитарян, Айк Памбухчян. Ныне (с ноября 2011 года), Союзом армян Украины руководит Вилен Шатворян.