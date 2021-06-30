Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Украинским детям будут прививать патриотизм по специальной программе

Украинским детям будут прививать патриотизм по специальной программе

Александр Панько
30.06.21 16:18
209
Украинским детям будут прививать патриотизм по специальной программе

Главное: Правительство приняло первую в своем роде программу национально-патриотического воспитания. На ее реализацию за 4 года предполагается потратить более 320 млн гривен.

Детали: Кабинет министров Украины на заседании 30 июня утвердил первую программу национально-патриотического воспитания молодежи. Как сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта, целью программы является «формирование и утверждение украинской гражданской идентичности на основе единых общественно-государственных ценностей (самобытность, воля, соборность, достоинство) и общечеловеческих ценностей, принципов любви и гордости за собственное государство, его историю, язык, достояние и достижения».

Ориентировочный объем финансирования программы до 2025 года составляет 324,2 млн гривен.

В тему: В августе 2020 года власти Киева сделали обязательным ежедневное исполнение гимна Украины в школах.

Тэги: Кабинет Министров Украины, общество, школа, образование, программа, новости Украины

Комментарии

Статьи

30.06.21 07:43

Евро-2020: Украина прорывается в четвертьфинал

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Путин напрямую поддержал Медведчука и заявил, что от исхода дела лидера ОПЗЖ будут зависеть отношения России и Украины
30.06.21 16:02

Путин напрямую поддержал Медведчука и заявил, что от исхода дела лидера ОПЗЖ будут зависеть отношения России и Украины

Автор: 112ua.tv

Выбор редакции
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
30.06.21 16:42

Вратарь сборной Украины пикантно пошутил после победы над Швецией
30.06.21 16:30

В УПЦ призвали власть не нарушать конституционные права верующих – круглый стол
30.06.21 15:48

В Киеве две женщины независимо друг от друга снимали порно со своими малолетними дочерьми
30.06.21 15:21

Киевлянам не рекомендуют купаться на более, чем половине пляжей
30.06.21 15:03

На шахте в Донецкой области погиб горняк
30.06.21 14:50

Своим новым дудлом Google поставил Украину в один ряд с Германией, Норвегией и Нидерландами
30.06.21 14:45

В Запорожье священники УПЦ искали пути решения семейных проблем
30.06.21 14:04

Евро-2020: перед матчем с англичанами сборная Украины понесла серьезную потерю
30.06.21 13:58

На Херсонщине по неизвестной причине застрелился опытный полицейский
30.06.21 13:45

Епископ УПЦ назвал главную ошибку экуменического движения
30.06.21 08:33

COVID-19 в Украине: смертность резко выросла
30.06.21 00:39

Сборная Украины пробилась в 1/4 финала Чемпионата Европы по футболу
29.06.21 18:59

Главные новости за 29 июня 2021 года
29.06.21 16:27

В Кабмине признали, что денег на очередное повышение пенсий нет
29.06.21 15:58

Верховная Рада серьезно усложнила жизнь чиновникам
29.06.21 15:36

Депутаты запустили судебную реформу в Украине
29.06.21 13:39

В Минздраве всерьез предлагают запретить вход в школы для непривитых учеников
29.06.21 12:59

В Раде пообещали, что с началом продажи земли по селам не будут бегать вооруженные иностранцы и поджигать дома
29.06.21 09:07

В Украине люди почти прекратили умирать от коронавируса
28.06.21 09:54

Смертность от COVID-19 в Украине продолжает быстро снижаться
25.06.21 16:05

Во Львове поезд «забыл» пассажиров, увезя их вещи в Киев
30.06.21 08:05

Евро-2020: Украину назвали главным аутсайдером турнира
24.06.21 07:36

Сборную Украины причислили к аутсайдерам Евро-2020
25.06.21 16:15

В УПЦ отметили 50 лет монашества Митрополита Онуфрия и святые именины Предстоятеля
25.06.21 16:53

Кабмин утвердил меры по противодействию штамму «Дельта»
28.06.21 16:05

В УПЦ рассказали, что нападающие на крестный ход в Нежине вместо рук использовали отрубленное копыто
26.06.21 15:05

В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ отметили день памяти митрополита Киевского, убитого в 1918 году
27.06.21 15:22

Молодой марафонец умер перед самым финишем в центре Львова
27.06.21 18:05

В РПЦ считают, что Варфоломей может принять решение «воссоединиться» с Католической Церковью
24.06.21 20:58

Зеленский ввел санкции против Фирташа и Фукса
Фото и Видео
Путин рассказал, какую вакцину себе вколол и оговорился
Путин рассказал, какую вакцину себе вколол и оговорился
Путин рассказал, какую вакцину себе вколол и оговорился
Путин рассказал, какую вакцину себе вколол и оговорился
В Киеве пьяного отдыхающего вытащили из Днепра
В Киеве пьяного отдыхающего вытащили из Днепра
Евро-2020: украинские болельщики напали на россиянина во время матча со шведами
Евро-2020: украинские болельщики напали на россиянина во время матча со шведами
Украинские полярники опубликовали фотографии удивительного атмосферного явления
Украинские полярники опубликовали фотографии удивительного атмосферного явления
Спасатели не могут потушить свалку под Тернополем
Спасатели не могут потушить свалку под Тернополем
«Коля, ты шо, идиот?»: странная перепалка «слуг народа» в столовой Рады попала на видео
«Коля, ты шо, идиот?»: странная перепалка «слуг народа» в столовой Рады попала на видео
Появилось видео горящей высотки в Киеве
Появилось видео горящей высотки в Киеве
В Виннице Mercedes снес пешеходов на переходе, словно кегли
В Виннице Mercedes снес пешеходов на переходе, словно кегли
Греки нашли две ценные картины, украденные 9 лет назад
Греки нашли две ценные картины, украденные 9 лет назад
В Харькове вспыхнула маршрутка с людьми
В Харькове вспыхнула маршрутка с людьми
fraza.com
Новости блогосферы
27.06.21 18:06

Война как лекарство от помутнения рассудка...
01.06.21 20:33

Зачем власть преследует русскоязычных граждан Украины?
31.05.21 19:59

Тюрьма за цветы и свобода за убийство: правосудие по-украински
30.05.21 16:13

В Украине готовится грандиозный кипиш?

Опрос

Кто больше угрожает нацбезопасности Украины?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.