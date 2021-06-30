Украинским детям будут прививать патриотизм по специальной программе

Главное: Правительство приняло первую в своем роде программу национально-патриотического воспитания. На ее реализацию за 4 года предполагается потратить более 320 млн гривен.

Детали: Кабинет министров Украины на заседании 30 июня утвердил первую программу национально-патриотического воспитания молодежи. Как сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта, целью программы является «формирование и утверждение украинской гражданской идентичности на основе единых общественно-государственных ценностей (самобытность, воля, соборность, достоинство) и общечеловеческих ценностей, принципов любви и гордости за собственное государство, его историю, язык, достояние и достижения».

Ориентировочный объем финансирования программы до 2025 года составляет 324,2 млн гривен.

В тему: В августе 2020 года власти Киева сделали обязательным ежедневное исполнение гимна Украины в школах.