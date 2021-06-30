В Киеве две женщины независимо друг от друга снимали порно со своими малолетними дочерьми

Главное: Две, не связанные между собой жительницы столицы, развращали своих малолетних дочерей и изготавливали с их участием противоправный контент. От противоправных действий пострадали дети 6 и 9 лет.

Детали: Сотрудники Департамента киберполиции совместно со следственным управлением полиции Киева задержали задержали двух киевлянок за развратные действия в отношении собственных детей и создание порнографии с их участием. Как сообщают в пресс-службе Департамента, фото и видео материалы порнографического характера они сбывали в Интернете, стоимость одного составляла до 2 тыс. гривен.

В итоге от противоправных действий фигуранток пострадали девочки в возрасте 6 и 9 лет.

В домах злоумышленниц правоохранители провели обыски с привлечением судебного эксперта Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины. На компьютерной технике и телефонах злоумышленниц выявлено более 1000 файлов противоправного контента с участием детей.

Обе женщины задержаны, им объявлено подозрение по трем статьям Уголовного кодекса, что грозит лишением свободы на срок до 10 лет.

Пострадавших детей на время проведения следственных действий поместили в социальные центры.

В тему: В Кривом Роге суд признал супружескую пару виновной в сексуальном насилии и развращении их маленькой дочери, а также съемках порнографии с ней и приговорил их к 12,5 годам лишения свободы.