Киевлянам не рекомендуют купаться на более, чем половине пляжей

Главное: Жителям Киева временно не рекомендуется купаться на девяти пляжах в трех районах.

Детали: По состоянию на 30 июня, в Киеве временно не рекомендуется купаться на пляжах «Веселка», «Тельбин», «Вербное», «Пуща-Водица» и «Троещина». Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, ухудшение качества воды вызвано жарой, которая держалась в Киеве в последние дни«.

Сейчас специалисты проводят дополнительные исследования воды.

В целом в Днепровском районе для киевлян работают 9 пляжей: «Молодежный», «Венеция», «Предместная Слободка», «Золотой», «Детский», «Радуга», «Тельбин», «Центральный», «Веселка»; в Оболонском районе 2 пляжа — «Вербный», «Пуща-Водица»; в Деснянском районе 2 пляжа — «Черторой», «Троещина» и в Голосеевском районе — пляж «Галерный».

Девять из них имеют международную экологическую награду «Голубой флаг» — «Детский», «Золотой», «Пуща-Водица», «Веселка», «Венеция», «Молодежный», «Галерный», «Черторой» и «Троещина».

Информацию о статусе пляжей можно отслеживать по флагам на них (зеленый — купание без ограничений, желтый — купаться не рекомендуется, красный — не купаться), а также здесь.

На пляжах столицы обустроили 26 спасательных постов. Спасательные подразделения находятся на постоянном дежурстве. На постах в пределах пляжей также дежурят около 150 лайфгардов «Пляжного патруля». Они наблюдают за водой, а также совместно с полицией следят за общественным порядком и безопасностью.

В тему: 22 июля 2020 года власти Киева запретили купание на всех пляжах столицы.