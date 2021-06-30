На Херсонщине по неизвестной причине застрелился опытный полицейский

Главное: Утром 30 июня в Херсонской области застрелился полицейский. Правоохранители пока не могут установить причину трагедии.

Детали: В курортном селе Стрелковое на Арабатской стрелке в Херсонской области покончил с собой полицейский 1982 г. р. Как сообщает ТСН со ссылкой на на заместителя руководителя пресс-службы Национальной полиции в Херсонской области Виталия Байдарова, погибший находился в служебной командировке и жил на территории пансионата.

Он застрелился утром 30 июня из табельного оружия у себя в комнате. Выстрел услышали работники пансионата и вызвали полицию.

Что стало причиной суицида, пока не известно.

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