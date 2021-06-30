К Земле летит крайне необычный космический объект

Главное: Космический объект необычных размеров и крайне вытянутой траекторией вращения вокруг Солнца приблизится к Земле на самое близкое расстояние.

Детали: К Земле приближается загадочный космический объект под номером 2014 UN271. Как сообщает Futurism, главной его особенностью является то, что он слишком мал, чтобы быть планетой, и слишком большой, чтобы считаться кометой.

В ближайшей точке к нашей планете этот объект окажется в 2031 году, когда он достигнет примерно того же расстояния от Солнца, что и Сатурн.

В следующий же раз это произойдет через 612190 лет. Это примерно то же время, которое прошло между появлением неандертальцев и сегодняшним днем.

Как утверждают ученые, странствующий по странной орбите космический камень движется по всей Солнечной системе, иногда почти убегая в межзвездное пространство, что встречается крайне редко.

Обычным людям не удастся наблюдать за этим загадочным объектом. В момент сближения он станет таким же ярким в ночном небе, как Плутон или его спутник Харон, что чрезвычайно затруднит обнаружение без профессиональных исследовательских инструментов.

В тему: В апреле 2016 года NASA сообщило о восьми потенциально опасных для Земли объектов в космосе.