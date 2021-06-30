На шахте в Донецкой области погиб горняк

Главное: Шахтер погиб в Донецкой области. Ему было 37 лет.

Детали: В минувший вторник, 29 июня, на шахте «Алмазная» государственного предприятия «Добропольеуголь-добыча» случилась трагедия. Тут погиб горняк.

Местная прокуратура сообщает, что это произошло во время выполнения подземных работ по перемещению конечной станции конвейера с места.

В один из моментов лебедка сорвалась и ударила по голове тридцатисемилетнего горняка.

Информируется, что от полученной открытой черепно-мозговой травмы мужчина скончался на месте.

Сейчас начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека по части 2 статьи 272 УК Украины.

Проходит следствие.

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