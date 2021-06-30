Киевляне еще не скоро смогут воспользоваться электронными билетами в маршрутках

Главное: Власти Киева в очередной раз отложили введение электронного билета в столичных маршрутных такси. В качестве нового срока внедрения системы указан конец 2022 года.

Детали: Киевская городская государственная администрация отложила введение автоматизированной системы учета проезда в городских маршрутках до конца 2022 года. Как сообщает LB.ua, на данный момент электронный билет сейчас доступен для пассажиров метрополитена и наземного коммунального транспорта, тогда как в частных маршрутках до сих пор проезд оплачивается наличными.

Опытная эксплуатация системы должна была длиться всего год, но ее ввод в промышленную эксплуатацию во всех видах транспорта постоянно переносится. В последний раз это было сделано в начале 2021 года — на полгода, до 1 июля.

За неделю до наступления этого срока КГГА решила продлить опытную эксплуатацию сразу на полтора года — до конца 2022 года.

В тему: 1 ноября 2018 года в Киеве началось внедрение в коммунальном транспорте города единого электронного билета.