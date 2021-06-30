Правительство Египта сделало украинский язык обязательным для отелей, где отдыхают украинцы

Главное: В Египте украинский язык стал обязательным для отелей, где проживают туристы из Украины. Кроме того, в местных музеях появятся аудиогиды на нашем языке.

Детали: Правительство дало распоряжение сотрудникам туристической отрасли, чтобы по-украински, например, дублировать информационные материалы в гостиницах. Как сообщает «5 канал» со ссылкой на министра туризма и древностей Египта Халеда аль-Анани, страна также заинтересована в украиноязычном персонале и уже вскоре заработает туристическая горячая линия, где тоже будут использовать украинский.

«Я был в Украине с официальным визитом. И это было первой просьбой, которую я получил», — рассказал он, добавив, что туристы любят, когда они получают услуги на украинском языке в гостиницах.

«После моего возвращения мы попросили гостиницы использовать украинский везде, где это возможно. Сейчас также Египетское агентство по продвижению туризма делает горячую линию для путешественников, где будет украинский язык. И она заработает очень скоро. Украинцы смогут звонить и общаться на родном языке уже скоро», — заявил министр.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», министр также пообещал, что во всех новых и обновленных музеях Египта будут украинские аудиогиды. «Я попросил у украинского посольства вариант оформления аудиогида через QR-код, который можно будет загружать и прослушивать», — объяснил аль-Анани, подчеркнув, что в прошлом году были открыты новые исторические музеи в самых популярных местах отдыха украинцев — Шарм-эль-Шейхе и Хургаде, а до этого — Музей египетской цивилизации в Каире.

В ближайших планах — создание 20 новых, плюс ежегодное обновление 20% имеющихся музеев. Все они будут иметь украинские аудиогиды.

В тему: 21 мая 2021 года в Египте завершился период по оформлению бесплатных виз для иностранных туристов и был возобновлен визовый сбор.