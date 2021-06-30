Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Правительство Египта сделало украинский язык обязательным для отелей, где отдыхают украинцы

Правительство Египта сделало украинский язык обязательным для отелей, где отдыхают украинцы

Александр Панько
30.06.21 11:59
69
Правительство Египта сделало украинский язык обязательным для отелей, где отдыхают украинцы

Главное: В Египте украинский язык стал обязательным для отелей, где проживают туристы из Украины. Кроме того, в местных музеях появятся аудиогиды на нашем языке.

Детали: Правительство дало распоряжение сотрудникам туристической отрасли, чтобы по-украински, например, дублировать информационные материалы в гостиницах. Как сообщает «5 канал» со ссылкой на министра туризма и древностей Египта Халеда аль-Анани, страна также заинтересована в украиноязычном персонале и уже вскоре заработает туристическая горячая линия, где тоже будут использовать украинский.

«Я был в Украине с официальным визитом. И это было первой просьбой, которую я получил», — рассказал он, добавив, что туристы любят, когда они получают услуги на украинском языке в гостиницах.

«После моего возвращения мы попросили гостиницы использовать украинский везде, где это возможно. Сейчас также Египетское агентство по продвижению туризма делает горячую линию для путешественников, где будет украинский язык. И она заработает очень скоро. Украинцы смогут звонить и общаться на родном языке уже скоро», — заявил министр.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», министр также пообещал, что во всех новых и обновленных музеях Египта будут украинские аудиогиды. «Я попросил у украинского посольства вариант оформления аудиогида через QR-код, который можно будет загружать и прослушивать», — объяснил аль-Анани, подчеркнув, что в прошлом году были открыты новые исторические музеи в самых популярных местах отдыха украинцев — Шарм-эль-Шейхе и Хургаде, а до этого — Музей египетской цивилизации в Каире.

В ближайших планах — создание 20 новых, плюс ежегодное обновление 20% имеющихся музеев. Все они будут иметь украинские аудиогиды.

В тему: 21 мая 2021 года в Египте завершился период по оформлению бесплатных виз для иностранных туристов и был возобновлен визовый сбор.

Тэги: мир, туризм, Египет, отель, музей, украинский язык

Комментарии

Статьи

30.06.21 07:43

Евро-2020: Украина прорывается в четвертьфинал

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Отсидевший в тюрьме 2,5 года владелец компании ChronoPay россиянин кибер-преступник Павел Врублевский решил вымогать деньги у украинских банков
30.06.21 10:19

Отсидевший в тюрьме 2,5 года владелец компании ChronoPay россиянин кибер-преступник Павел Врублевский решил вымогать деньги у украинских банков

Автор: Власти.нет

Выбор редакции
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
30.06.21 12:06

Евро-2020: украинские болельщики напали на россиянина во время матча со шведами
30.06.21 11:53

В Украине появился еще один способ легально купить валюту
30.06.21 11:33

В Нежине УПЦ провела велопаломничество
30.06.21 11:27

Украинские полярники опубликовали фотографии удивительного атмосферного явления
30.06.21 11:05

В Черновцах верующие УПЦ прошли крестным ходом в защиту семейных ценностей
30.06.21 10:59

Коронавирус оставил Украину и Англию на Евро-2020 без болельщиков
30.06.21 10:48

На Волыни с 19 по 24 июля УПЦ проводит православный молодежный фестиваль
30.06.21 10:38

Стало известно о катастрофическом состоянии Днепра
30.06.21 10:00

Евро-2020: появился прогноз на матч Англии и Украины
30.06.21 09:52

Забив победный гол шведам на Евро-2020, украинский футболист поставил новый рекорд турнира
30.06.21 08:33

COVID-19 в Украине: смертность резко выросла
30.06.21 00:39

Сборная Украины пробилась в 1/4 финала Чемпионата Европы по футболу
29.06.21 18:59

Главные новости за 29 июня 2021 года
29.06.21 16:27

В Кабмине признали, что денег на очередное повышение пенсий нет
29.06.21 15:58

Верховная Рада серьезно усложнила жизнь чиновникам
29.06.21 15:36

Депутаты запустили судебную реформу в Украине
29.06.21 13:39

В Минздраве всерьез предлагают запретить вход в школы для непривитых учеников
29.06.21 12:59

В Раде пообещали, что с началом продажи земли по селам не будут бегать вооруженные иностранцы и поджигать дома
29.06.21 09:07

В Украине люди почти прекратили умирать от коронавируса
28.06.21 09:54

Смертность от COVID-19 в Украине продолжает быстро снижаться
25.06.21 16:05

Во Львове поезд «забыл» пассажиров, увезя их вещи в Киев
30.06.21 08:05

Евро-2020: Украину назвали главным аутсайдером турнира
24.06.21 07:36

Сборную Украины причислили к аутсайдерам Евро-2020
25.06.21 16:15

В УПЦ отметили 50 лет монашества Митрополита Онуфрия и святые именины Предстоятеля
25.06.21 16:53

Кабмин утвердил меры по противодействию штамму «Дельта»
26.06.21 15:05

В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ отметили день памяти митрополита Киевского, убитого в 1918 году
27.06.21 15:22

Молодой марафонец умер перед самым финишем в центре Львова
27.06.21 18:05

В РПЦ считают, что Варфоломей может принять решение «воссоединиться» с Католической Церковью
24.06.21 20:58

Зеленский ввел санкции против Фирташа и Фукса
25.06.21 21:39

Меркель и Макрон объяснили свою инициативу по России
Фото и Видео
Евро-2020: украинские болельщики напали на россиянина во время матча со шведами
Евро-2020: украинские болельщики напали на россиянина во время матча со шведами
Евро-2020: украинские болельщики напали на россиянина во время матча со шведами
Евро-2020: украинские болельщики напали на россиянина во время матча со шведами
Украинские полярники опубликовали фотографии удивительного атмосферного явления
Украинские полярники опубликовали фотографии удивительного атмосферного явления
Спасатели не могут потушить свалку под Тернополем
Спасатели не могут потушить свалку под Тернополем
«Коля, ты шо, идиот?»: странная перепалка «слуг народа» в столовой Рады попала на видео
«Коля, ты шо, идиот?»: странная перепалка «слуг народа» в столовой Рады попала на видео
Появилось видео горящей высотки в Киеве
Появилось видео горящей высотки в Киеве
В Виннице Mercedes снес пешеходов на переходе, словно кегли
В Виннице Mercedes снес пешеходов на переходе, словно кегли
Греки нашли две ценные картины, украденные 9 лет назад
Греки нашли две ценные картины, украденные 9 лет назад
В Харькове вспыхнула маршрутка с людьми
В Харькове вспыхнула маршрутка с людьми
Журналисты нашли связь между одиозным «слугой народа» и главным долгостроем Киева
Журналисты нашли связь между одиозным «слугой народа» и главным долгостроем Киева
Тарантино огорошил своих фанатов неприятным признанием
Тарантино огорошил своих фанатов неприятным признанием
fraza.com
Новости блогосферы
27.06.21 18:06

Война как лекарство от помутнения рассудка...
01.06.21 20:33

Зачем власть преследует русскоязычных граждан Украины?
31.05.21 19:59

Тюрьма за цветы и свобода за убийство: правосудие по-украински
30.05.21 16:13

В Украине готовится грандиозный кипиш?

Опрос

Кто больше угрожает нацбезопасности Украины?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.