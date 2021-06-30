В Украине появился еще один способ легально купить валюту

Главное: Украинцы могут покупать валюту через платежные устройства. Решение приняли в НБУ.

Детали: Национальный банк Украины упростил покупку валюты. Об этом говорятся в сообщении пресс-службы финансового регулятора.

Отмечается, что со среды, 30 июня, были сняты некоторые ограничения.

Информируется о следующем: «Уполномоченные учреждения смогут продавать наличную иностранную валюту физическим лицам за безналичные средства в гривне через платежные устройства с использованием электронного платежного средства физлица, осуществляющего такую операцию».

Кроме этого разрешили «осуществлять покупку и продажу наличной иностранной валюты физлицам за безналичные средства в гривне в кассах».

Подчеркивается, что теперь банки «смогут осуществлять операции по покупке и продаже банковских металлов с физической поставкой за безналичные средства в гривне физлицам, а также операции по продаже банковских металлов в виде монет юридическим лицам».

Было принято решение расширить возможности граждан по инвестированию за границу.

В сообщении сказано: «Физлицо-резидент сможет проводить соответствующие операции с участием резидента-торговца ценными бумагами».

Поясняется: «Для осуществления инвестиции в иностранные финансовые инструменты торговец будет действовать как брокер (за счет такого физлица). Средства в иностранной валюте будут переводиться с текущего счета гражданина в банке на текущий счет торговца, открытый в этом же банке, с последующим их переводом за границу или на текущие счета нерезидентов, открытые в Украине».

Наконец, рассказали в НБУ, «был уточнен перечень исключений из годового е-лимита для ряда валютных операций юрлиц и физлиц-предпринимателей: к ним отнесли операции по возмещению резидентом-должником средств нерезиденту гаранту, который выполнил обеспеченное гарантией или поручительством обязательство резидента должника перед резидентом-кредитором».

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