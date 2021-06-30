Коронавирус оставил Украину и Англию на Евро-2020 без болельщиков

Главное: Болельщики сборных Украины и Англии не смогут посетить матч 1/4 финала Евро-2020, который состоится 3 июля в итальянском Риме. Это связано с карантинными ограничениями в стране.

Детали: Украинские болельщики не смогут попасть на матч 1/4 финала Чемпионата Европы по футболу между сборными Украины и Англии. Как сообщается на официальном сайте УЕФА, поединок состоится в Риме на «Стадио Олимпико», а поездки из Украины в Италию без веской причины на данный момент запрещены из-за карантинных ограничений.

При этом к веским причинам относятся:

— работа,

— состояние здоровья,

— научные причины,

— острая необходимость,

— возвращение к месту жительства.

Отметим, что жители Великобритании, или те, кто находился в этой стране в течение предыдущих 14 дней, могут посетить Италию, однако по прибытию должны уйти на 5-дневную самоизоляцию. Так что болельщики, отправляющиеся из Британии, также не смогут посетить матч, который состоится 3 июля.

В тему: В ночь на 30 июня 2021 года сборная Украины по футболу сумела пробиться в четвертьфинал Евро-2020, обыграв сборную Швеции со счетом 2:1. Соперником украинцев стала сборная Англии, которая в 1/8 победила Германию со счетом 2:0.