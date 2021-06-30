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Новости > В Нежине УПЦ провела велопаломничество

В Нежине УПЦ провела велопаломничество

Александра Кудрявцева
30.06.21 11:33
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В Нежине УПЦ провела велопаломничество

Главное: В Нежине около 100 верующих Украинской Православной Церкви приняли участие в велосипедном крестном ходе.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, велопаломничество по благословению митрополита Климента (Вечери) организовал Молодежный отдел во главе с архидьяконом Андреем Лотанюком.

Перед стартом велопробега возле Николаевского кафедрального собора викарный епископ Ладанский Феодосий (Марченко) совершил молебен и окропил всех участников святой водой, а после — лично возглавил велосипедный крестный ход.

Велопаломники посетили все храмы Нежина, где молились святым, в честь которых освящены их престолы.

В храме святых мучениц Веры Надежды и Любви и матери их Софии молебен за мир в Украине возглавил лично правящий архиерей Нежинской епархии митрополит Климент.

Как сообщалось ранее, в Одессе Украинская Православная Церковь ко дню памяти святых покровителей семьи благоверных Петра и Февронии Муромских проведет велопробег.

В тему: На Волыни с 19 по 24 июля УПЦ проводит православный молодежный фестиваль.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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