Стало известно о катастрофическом состоянии Днепра

Главное: По результатам аудита в поверхностных водах речного бассейна Днепра обнаружили 161 загрязнитель, в частности, гербицид атразин, металлы кадмий и никель. Таким образом, экологическое состояние бассейна Днепра оценивает как катастрофическое.

Детали: В поверхностных водах речного бассейна Днепра выявлен 161 загрязнитель. Как сообщает пресс-служба Счетной палаты, таковы результаты аудита эффективности программы развития водного хозяйства и экологического оздоровления бассейна Днепра на период до 2021 года.

Исследования показали значительные превышения содержания синтетических веществ: сельскохозяйственных ядохимикатов, фармацевтических препаратов и веществ, которые используется в парфюмерии, — синтетического мускуса, тяжелых металлов: цинка и меди, а также ртути.

Кроме того, цветение Днепра является одной из основных причин массового мора рыбы. Ситуация также усугубляется обмелением реки, происходящим из-за отсутствия дноуглубительных работ, которые производились при использовании реки как транспортной артерии.

Таким образом, экологическое состояние бассейна Днепра аудитом Счетной палаты оценивает как «фактически катастрофическое».

На оздоровление бассейна Днепра и улучшение качества питьевой воды в течение 4 лет направили только 4,2 млн грн. За эти средства провели мониторинг состояния окружающей среды и обеспечения развития информационных систем экологического менеджмента.

В то же время использование бассейна реки за 2017-2020 гг принесло более 100 млрд грн в госбюджет.

Ежегодный объем водозабора из бассейна реки составляет 7,4 млрд куб. м, или 78,7% забора воды из поверхностных водных объектов Украины.

Согласно результатам аудита, в ходе реализации Программы в 2013-2020 гг. были построены и реконструированы 16,2% канализационных сетей водоотвода от запланированных; 0,1% противоэрозионных гидротехнических сооружений; 14,3% сооружений ливневой канализации (обеспечив плановый уровень ее протяженности лишь на 0,2%); созданы системы более чистого производства на 1,9% предприятий (три из 162).

Если экологическая ситуация в бассейне реки не улучшится, возникнет необходимость ее полной очистки, а это — значительные нагрузки на госбюджет. Расходы могут быть более чем в 2 тыс. раз больше предусмотренных расходов из бюджета.

В тему: 3 августа директор Института гидробиологии Национальной академии наук Украины Сергей Афанасьев объяснил, что вода в Днепре позеленела из-за водяного ореха.