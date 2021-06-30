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Новости > Забив победный гол шведам на Евро-2020, украинский футболист поставил новый рекорд турнира

Забив победный гол шведам на Евро-2020, украинский футболист поставил новый рекорд турнира

Александр Панько
30.06.21 09:52
367
Забив победный гол шведам на Евро-2020, украинский футболист поставил новый рекорд турнира

Главное: Забив победный гол в ворота сборной Швеции на 121-й минуте матча на Евро-2020, украинский футболист Артем Довбик побил рекорд легендарного француза Мишеля Платини.

Детали: Гол Артема Довбика, забитый на 121-й минуте во время матча Чемпионата Европы по футболу между сборными Украины и Швеции, стал самым поздним забитым победным мячом в истории европейского турнира. Как сообщает sport.ua, ранее рекорд принадлежал легендарному французу Мишелю Платини, который в 1984 г забил в ворота Португалии на 119-й минуте.

Если же не считать победные мячи, то гол Довбика стал вторым в истории после турка Семиха Сентюрка, который в 2008 г забил мяч хорвата на 122-й минуте, сравняв таким образом счет (1:1) и переведя игру в серию пенальти, которую турки в итоге выиграли.

В тему: В ночь на 30 июня 2021 года сборная Украины по футболу сумела пробиться в четвертьфинал Евро-2020, обыграв сборную Швеции со счетом 2:1.

Тэги: рекорд, футбол, сборная Украины, Мишель Платини, Победа, спорт, Швеция, Евро-2020, Артем Довбик

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