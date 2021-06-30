Стала известна дата выхода Windows 11 в широкое пользование

Главное: Релиз новой операционной системы от Microsoft скорее всего состоится 20 октября.

Детали: Корпорация Microsoft начнет разворачивать свою новую операционную систему Windows 11 в конце октября текущего года. Как сообщает The Verge, на это указывает дата, которая неоднократно была использована в панели задач интерфейса ОС в официальных промоматериалах — «10/20/21», то есть 20 октября 2021 года.

Источники издания в компании также подтвердили, что глобальное обновление операционной системы ожидается в октябре, однако они не указали точную дату.

Отметим, что официально Microsoft не объявляло дату выхода новой операционной системы. До сих пор представители компании утверждают, что это произойдет «в конце года».

В тему: 24 июня 2021 года корпорация Microsoft провела официальную презентацию операционной системы Windows 11. Ее уже назвали крупнейшим обновлением операционной системы за последнее десятилетие.

Обновление до операционной системы нового поколения для владельцев Windows 10 будет бесплатным.