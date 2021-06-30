COVID-19 в Украине: смертность резко выросла

Главное: В Украине коронавирусом заразились 633 человека. Умерли сорок людей.

Детали: В Украине коронавирус набирает обороты. Данные на среду, 30 июня, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что выявили еще 633 случая заразы. Из заболевших – 31 ребенок и девятнадцать медиков. Госпитализация понадобилась для 360 людей, а выздоровели 2 294 больных.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 22 511, методом ИФА – 9 581, экспресс-тестами – 13 702.

Наибольшее число больных фиксировали в Киеве (225), а также Донецкой (48), Харьковской (34), Луганской (32) и Львовской (30) областях.

Жертвами болезни стали еще 40 человек. С начала пандемии скончались 52 340.

За все время заболели 2 235 096 людей, а выздоровели 2 166 668 человек.

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