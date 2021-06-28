В УПЦ рассказали, что нападающие на крестный ход в Нежине вместо рук использовали отрубленное копыто

Главное: Главный из радикалов вместо рук использовал отрубленное копыто и пытался им ударить священников, ассоциируя себя с какой-то демонической силой.

Митрополит Климент пояснил, что ежегодно в день памяти святителя Иоанна Тобольского верующие совершают по центральным улицам Нежина крестный ход с чудотворными иконами и мощами святых угодников, благословляя «город и улицы, всех людей, которые живут в городе и приезжают в гости».

Владыка напомнил, что в этом году около 10-20 радикально настроенных людей попытались перекрыть дорогу крестоходцам, среди которых были в том числе дети, пожилые, люди на инвалидных колясках. «Выкрикивая оскорбления, они начали драку, сорвали крест со священника, сломали хоругви с изображением Спасителя, один человек своими нечистотами пытался забрызгать иконы, которые были в крестном ходе», - сказал архиерей.

«Для тех, кто присутствовал при этих событиях, была совершенно очевидна разница между Церковью и антицерковью. Главный из радикалов вместо рук использовал отрубленное копыто и пытался им ударить священников, ассоциируя себя с какой-то демонической силой. Это свидетельствует о том, что под видом национал-патриотов на самом деле явно антихристианские силы выступают против Церкви», – пояснил митрополит Климент.

По словам владыки, провокаторы не смогли создать преграды для многочисленного крестного хода, но «просто опозорились в очередной раз».

При этом, по данным полиции, среди них были депутаты горсовета, и, как отметил митрополит, «едва ли эти депутаты смогли прославиться тем, что сделали что-то хорошее для Нежина, разве что нечистотами иконы забрасывать – это самое яркое, что они оставят после своей политической деятельности».

Что касается действий сотрудников правоохранительных органов, то, как подчеркнул архиерей, «полиция пыталась сделать так, чтобы не было каких-то драк, но насколько им это удалось – сложно сказать, потому что были побиты священники, несколько монахинь получили удары, прихожане были травмированы. Поэтому надо было бы более четко реагировать на ситуацию, когда явно криминальные элементы, еще и какого-то неадекватного поведения, препятствуют совершенно законному мирному религиозному шествию».

Владыка отметил, что по словам полиции, все участники нападения на крестный ход идентифицированы и будут привлечены к уголовной ответственности.

«Совершенно очевидно было, где силы добра, а где – силы зла. Естественно, что те люди, которые только кричат «мы за Украину», но для Украины ничего не сделали и вместо этого разрушают мир и стабильность и в городе, и в Украине в целом, такие люди должны нести ответственность», – митрополит Нежинский и Прилукский Климент.