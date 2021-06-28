Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В УПЦ рассказали, что нападающие на крестный ход в Нежине вместо рук использовали отрубленное копыто

В УПЦ рассказали, что нападающие на крестный ход в Нежине вместо рук использовали отрубленное копыто

Александра Кудрявцева
28.06.21 16:05
215
В УПЦ рассказали, что нападающие на крестный ход в Нежине вместо рук использовали отрубленное копыто
Главное: Главный из радикалов вместо рук использовал отрубленное копыто и пытался им ударить священников, ассоциируя себя с какой-то демонической силой.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом в комментарии проекту «Дозор» в эфире «Першого Козацького» рассказал митрополит Нежинский и Прилукский Климент.
 
Митрополит Климент пояснил, что ежегодно в день памяти святителя Иоанна Тобольского верующие совершают по центральным улицам Нежина крестный ход с чудотворными иконами и мощами святых угодников, благословляя «город и улицы, всех людей, которые живут в городе и приезжают в гости».
 
Владыка напомнил, что в этом году около 10-20 радикально настроенных людей попытались перекрыть дорогу крестоходцам, среди которых были в том числе дети, пожилые, люди на инвалидных колясках. «Выкрикивая оскорбления, они начали драку, сорвали крест со священника, сломали хоругви с изображением Спасителя, один человек своими нечистотами пытался забрызгать иконы, которые были в крестном ходе», - сказал архиерей.
 
«Для тех, кто присутствовал при этих событиях, была совершенно очевидна разница между Церковью и антицерковью. Главный из радикалов вместо рук использовал отрубленное копыто и пытался им ударить священников, ассоциируя себя с какой-то демонической силой. Это свидетельствует о том, что под видом национал-патриотов на самом деле явно антихристианские силы выступают против Церкви», – пояснил митрополит Климент.
 
По словам владыки, провокаторы не смогли создать преграды для многочисленного крестного хода, но «просто опозорились в очередной раз».
 
При этом, по данным полиции, среди них были депутаты горсовета, и, как отметил митрополит, «едва ли эти депутаты смогли прославиться тем, что сделали что-то хорошее для Нежина, разве что нечистотами иконы забрасывать – это самое яркое, что они оставят после своей политической деятельности».
 
Что касается действий сотрудников правоохранительных органов, то, как подчеркнул архиерей, «полиция пыталась сделать так, чтобы не было каких-то драк, но насколько им это удалось – сложно сказать, потому что были побиты священники, несколько монахинь получили удары, прихожане были травмированы. Поэтому надо было бы более четко реагировать на ситуацию, когда явно криминальные элементы, еще и какого-то неадекватного поведения, препятствуют совершенно законному мирному религиозному шествию».
 
Владыка отметил, что по словам полиции, все участники нападения на крестный ход идентифицированы и будут привлечены к уголовной ответственности.
 
«Совершенно очевидно было, где силы добра, а где – силы зла. Естественно, что те люди, которые только кричат «мы за Украину», но для Украины ничего не сделали и вместо этого разрушают мир и стабильность и в городе, и в Украине в целом, такие люди должны нести ответственность», – митрополит Нежинский и Прилукский Климент.
 
В тему: В УПЦ призвали власть отреагировать на нападение радикалов во время крестного хода УПЦ в Нежине.
 

Тэги: радикалы, Крестный ход, Нежин, УПЦ, Митрополит Климент

Комментарии

Статьи

28.06.21 09:26

Уход США из Афганистана: бегство и/или коварный замысел?

Автор: Александр Карпец

Дайджест

Сегодня те, кто называет себя масонами - клоуны
28.06.21 10:23

Сегодня те, кто называет себя масонами - клоуны

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
28.06.21 17:55

Предстоятель УПЦ принял участие в заседании ВР по случаю 25-летия Конституции Украины
28.06.21 15:15

Священник УПЦ рассказал, как отличить настоящего старца от самозванца
28.06.21 14:50

Митрополит Антоний рассказал о важности Петрова поста
28.06.21 11:55

У верующих УПЦ начался Петров пост
28.06.21 10:09

Последствия непогоды ощутили на себе жители шести областей страны
28.06.21 10:01

Снова грозы: украинцам рассказали о погоде в первые дни июля
28.06.21 09:54

Смертность от COVID-19 в Украине продолжает быстро снижаться
27.06.21 18:55

Митрополит Онуфрий рассказал о смысле христианской святости
27.06.21 18:05

В РПЦ считают, что Варфоломей может принять решение «воссоединиться» с Католической Церковью
27.06.21 17:45

В Сумской области УПЦ провела форум священников и мирян
28.06.21 09:54

Смертность от COVID-19 в Украине продолжает быстро снижаться
27.06.21 14:48

После триумфальной победы Ломаченко стало известно о его скором реванше с Лопесом
27.06.21 11:39

Уже осенью Усик может стать обладателем сразу трех чемпионских поясов
27.06.21 09:53

ЕС в отношениях с Россией будет занимать позицию силы
27.06.21 07:03

Ломаченко жестко нокаутировал Накатани
26.06.21 11:34

Смертность от коронавируса в Украине снизилась
26.06.21 10:23

В МОН подсчитали, сколько учеников сдали ВНО на 200 баллов
26.06.21 09:12

Один из заболевших дельта-коронавирусом в Украине выписан из больницы
25.06.21 18:59

Главные новости за 25 июня 2021 года
25.06.21 16:53

Кабмин утвердил меры по противодействию штамму «Дельта»
25.06.21 16:05

Во Львове поезд «забыл» пассажиров, увезя их вещи в Киев
24.06.21 07:36

Сборную Украины причислили к аутсайдерам Евро-2020
25.06.21 16:53

Кабмин утвердил меры по противодействию штамму «Дельта»
25.06.21 16:15

В УПЦ отметили 50 лет монашества Митрополита Онуфрия и святые именины Предстоятеля
22.06.21 22:32

В НБУ назвали самый простой и верный способ отличить фальшивые деньги
26.06.21 15:05

В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ отметили день памяти митрополита Киевского, убитого в 1918 году
25.06.21 21:39

Меркель и Макрон объяснили свою инициативу по России
25.06.21 18:02

Вера и мужество Митрополита Онуфрия помогают УПЦ развиваться - торжества в честь Предстоятеля
25.06.21 18:59

Главные новости за 25 июня 2021 года
23.06.21 01:39

Стало известно, чем полезен картофель
Фото и Видео
ЕС в отношениях с Россией будет занимать позицию силы
ЕС в отношениях с Россией будет занимать позицию силы
ЕС в отношениях с Россией будет занимать позицию силы
ЕС в отношениях с Россией будет занимать позицию силы
Останки неизвестного монстра на английском берегу не на шутку испугали детей
Останки неизвестного монстра на английском берегу не на шутку испугали детей
Сомалиец убил трех человек и ранил шестерых в центре немецкого городка, – СМИ
Сомалиец убил трех человек и ранил шестерых в центре немецкого городка, – СМИ
Автокран убил человека и обесточил половину Винницы
Автокран убил человека и обесточил половину Винницы
Появилось немного странное видео с участием Ляшко
Появилось немного странное видео с участием Ляшко
В столичном магазине мышь грызла пиццу прямо на прилавке
В столичном магазине мышь грызла пиццу прямо на прилавке
В Англии «Мрия» при взлете сдула забор с людьми. Момент попал на видео
В Англии «Мрия» при взлете сдула забор с людьми. Момент попал на видео
Украина требует от Германии и Франции объяснений
Украина требует от Германии и Франции объяснений
Кличко поделился достаточно пикантным пляжным видео
Кличко поделился достаточно пикантным пляжным видео
Зеленский признался, что лично проболтался Лукашенко об операции по задержанию «вагнеровцев»
Зеленский признался, что лично проболтался Лукашенко об операции по задержанию «вагнеровцев»
fraza.com
Новости блогосферы
27.06.21 18:06

Война как лекарство от помутнения рассудка...
01.06.21 20:33

Зачем власть преследует русскоязычных граждан Украины?
31.05.21 19:59

Тюрьма за цветы и свобода за убийство: правосудие по-украински
30.05.21 16:13

В Украине готовится грандиозный кипиш?

Опрос

Кто больше угрожает нацбезопасности Украины?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.