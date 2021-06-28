Последствия непогоды ощутили на себе жители шести областей страны

Главное: Непогода оставила без электричества 109 населенных пунктов. Пострадали шесть областей.
Детали: Накануне в Украине бушевала непогода. О ее последствиях поведали в ГСЧС.
Отмечается, что пострадали шесть областей, где случилось отключение электроснабжения.
Информируется, что из-за сильного ветра и грозовых дождей произошло срабатывание систем автоматической защиты ЛЭП, после чего были обесточены 109 населенных пунктов.
Так, в Сумской области без электричества остались 37 населенных пунктов, в Днепропетровской – 33, в Донецкой – тринадцать, в Запорожской – двенадцать, в Киевской и Черниговской – по семь.
Сейчас к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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