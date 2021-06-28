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Новости > Смертность от COVID-19 в Украине продолжает быстро снижаться

Смертность от COVID-19 в Украине продолжает быстро снижаться

Агата Кловская
28.06.21 09:54
194
Смертность от COVID-19 в Украине продолжает быстро снижаться

Главное: В Украине выявили 285 случаев коронавируса. Умерли девять людей.

Детали: Коронавирус в Украине снижает обороты. Данные на понедельник, 28 июня, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что выявили еще 285 случаев заразы. Среди заболевших – девятнадцать детей и три медработника. Госпитализация понадобилась для 384 человек, а выздоровели 723 больных.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 12 098, методом ИФА – 2 442, экспресс-тестами – 4 937.

Наибольшее число больных выявили в Киев (116), а также Днепропетровской (24), Киевской (22), Николаевской (20) и Одесской (11) областях.

Жертвами болезни стали девять человек. С начала пандемии умерли 52 295 людей.

За все время заболели 2 234 281 человек, а выздоровели 2 163 792 людей.

В тему: Смертность от коронавируса в Украине снизилась.

Тэги: Киев, общество, здоровье, регионы, новости Украины, коронавирус, COVID-19

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