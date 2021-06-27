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Новости > Уже осенью Усик может стать обладателем сразу трех чемпионских поясов

Уже осенью Усик может стать обладателем сразу трех чемпионских поясов

Александр Панько
27.06.21 11:39
388
Уже осенью Усик может стать обладателем сразу трех чемпионских поясов

Главное: Боксерский поединок между украинцем Александром Усиком и британским тяжеловесом Энтони Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. На кону стоят три пояса чемпиона мира, которыми сейчас владеет Джошуа.

Детали: Известный промоутер Эдди Хирн назвал дату боя между бывшим абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе Александром Усиком и британским тяжеловесом Энтони Джошуа. Как сообщает The Sun, по его словам, поединок состоится 25 сентября на стадионе в Тоттенхэме.

При этом на кону стоят чемпионские пояса Джошуа.

Таким образом, для Александра Усика это станет первым боем за звание чемпиона мира в тяжелом весе.

В тему: На сегодняшний день Джошуа владеет чемпионскими поясами по версиям WBA, IBF и WBO.

На последний изначально претендовал Усик, в то время как Хирн настаивал на проведении боя за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе между британцами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Однако 19 мая 2021 года спортивный арбитраж постановил провести третий бой между чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по версии WBС Тайсоном Фьюри и бывшим чемпионом Деонтеем Уайлдером не позднее 15 сентября этого года.

Тэги: чемпион, бокс, спорт, Александр Усик, Энтони Джошуа, Эдди Хирн

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