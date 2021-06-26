Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поздравил армян с Днем Иконы Армянской Богородицы

Главное: Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний поздравил армян Украины с Днем Божьей Матери Армянской. В своем слове он рассказал о родстве армянских и украинских культур, а также подтвердил открытость для диалога и дружественных взаимоотношений с армянской Апостольской Церковью и армянским народом в целом.

Детали: Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поприветствовал армянскую общину Украины со знаменательной датой и важным праздником — Днем почитания древней иконы Божьей Матери Армянской, установленной 230 лет назад. В интервью AnalitikaUA.net он напомнил о том, что «эта икона является одной из самых почитаемых для армян Украины и издавна символизирует братство и взаимопонимание представителей различных национальностей и христианских конфессий, поскольку является общехристианской святыней».

«Пусть искренняя любовь к Божией Матери и в дальнейшем объединяет нас в едином Украинском государстве», — добавил Митрополит.

Обращаясь к теме исторической роли армянской диаспоры в Украине, он отметил, что за многовековой период армянская диаспора бесспорно обогатила всеукраинскую культуру, вложив в нее частичку собственной идентичности. «Поэтому иначе как положительно, я не могу оценить историческую роль армянской общины в Украине», — подчеркнул глава Украинской церкви, вспомнив фигуру одного из Героев Небесной сотни — Сергея Нигояна.

«Он был армянином по национальности, но одновременно и украинцем по духу. Его стремление видеть Украину свободным, демократичным и правовым государством стоило ему жизни, но его имя отныне вписано в историю нашей страны, как один из символов Революции Достоинства», — заявил Епифаний.

«Мы также глубоко ценим вклад Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви в успешную деятельность Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций», — добавил он.

Отвечая на вопрос о том, что бы хотелось рассказать армянам всего мира о Православной церкви Украины, Митрополит отметил, что прежде всего Поместная Украинская Православная Церковь всегда открыта для диалога и дружественных взаимоотношений с армянской Апостольской Церковью и армянским народом в целом.

«Я желаю вашему народу процветания, мира и благополучия. У нас много общего и именно на основе этого можно и нужно налаживать и развивать связи и вместе совершать общественно полезную деятельность», — заключил Епифаний.

В тему: В этом году в Украине в 230 раз отмечают день Иконы Божьей Матери Армянской.

Справка: Икона Армянской Богородицы является одной из самых почитаемых реликвий духовного наследия армян Украины. 27 июня 1791 года икону и реконструированную церковь Святого Николая в Каменец-Подольском повторно торжественно освятили, и архиепископ Яков Туманович распорядился отмечать этот день — 27 июня — как праздник.

Известно, что Икону Армянской Богородицы почитали верующие всех трех христианских обрядов города Каменец-Подольский — армяне, украинцы и поляки. В 2011-м году украинские ученые предложили провозгласить 27 июня Днем армяно-украинской дружбы.

Каждый год, в этот день, в разных регионах Украины армянская диаспора проводит тематические мероприятия. Завершатся празднования 28 июня в Каменце-Подольском, где традиционно соберутся паломники со всех областей Украины.