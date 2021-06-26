Смертность от коронавируса в Украине снизилась

Главное: В Украине выявили еще 756 случаев коронавируса. Умерли 35 людей.

Детали: Коронавирус в Украине снижает обороты. Данные на субботу, 26 июня, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что выявили еще 756 случаев заразы. Среди заболевших – 29 детей и двенадцать медицинских работников. Госпитализация понадобилась 526 больным, а выздоровели 1 835 человек.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 21 715, методом ИФА – 8 880, экспресс-тестами – 15 340.

Больше всего больных выявили в Киеве (205), а также в Киевской (54 ), Харьковской (44) и Сумской (40) областях.

Жертвами заразы стали еще 35 человек. За все время скончались 52 269 людей.

С начала пандемии заболели 2 233 546 человек, а выздоровели 2 161 972 больных.

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