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Новости > В МОН подсчитали, сколько учеников сдали ВНО на 200 баллов

В МОН подсчитали, сколько учеников сдали ВНО на 200 баллов

Агата Кловская
26.06.21 10:23
135
В МОН подсчитали, сколько учеников сдали ВНО на 200 баллов

Главное: ВНО по украинскому языку и литературе на максимальный балл сдали всего пять выпускников. При этом английский язык на отлично сдали 210 человек.

Детали: Около 574 выпускников получили по 200 баллов по результатам ВНО в 2021 году. Об этом заявила замглавы Минобразования Любомира Мандзий.

Количество участников, получивших максимальные баллы, по предметам:

— украинский язык и литература — 5 из ≈ 222,5 тыс.

— украинский язык — 28 из ≈ 68,7 тыс.

— история Украины — 23 из ≈ 203,4 тыс.

— английский язык — 210 из ≈ 129 тыс.

— испанский язык — 2 из ≈ 154

— математика — 137 из ≈ 254 тыс.

— физика — 28 из ≈ 23,6 тыс.

— география — 10 из ≈ 116 тыс.

— биология — 114 из ≈ 79, 4 тыс.

— химия — 17 из ≈ 9,9 тыс.

В тему: Каждый третий украинский выпускник не смог сдать ВНО по математике.

Тэги: Украина, общество, школа, ученики, образование, внешнее независимое оценивание, выпускники, новости Украины, ВНО

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