Один из заболевших дельта-коронавирусом в Украине выписан из больницы

Главное: Один из двух заболевших дельта-коронавирусом в Украине находится в состоянии средней тяжести. Второй уже выписан из больницы.

Детали: Два случая заболевания в Украине коронавирусом «Дельта» не связаны друг с другом. Один из заболевших уже выписан из больницы, сейчас проверяют, кто мог контактировать с больными. Об этом в интервью ТСН сказал главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

«По состоянию на сегодня, в Украине было лабораторно подтверждено два случая инфицирования именно штаммом „Дельта“. Эти случаи не связаны между собой. Это члены двух разных семей», — сказал Кузин.

Он отметил, что инфицированных связывает лишь то, что они прибыли из стран, где сейчас наблюдается вспышка заболеваемости, вызванная вирусом «Дельта».

«Один человек — в среднем состоянии тяжести. Результаты (тестирования) были получены 22 июня. И сейчас происходит процесс эпидемиологического расследования этих случаев. Поэтому у тех людей, которые контактировали, или находятся в зоне риска, могут быть дополнительно отобраны пробы и образцы. Для того, чтобы предупредить или отменить дальнейшее распространение (штамма „Дельта“)», — добавил главный санврач.

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