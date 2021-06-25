Предстоятеля УПЦ поздравили Православные Церкви из разных уголков мира

Главное: Предстоятели и представители Поместных Православных Церквей поздравили Предстоятеля Украинской Православной Церкви с днем ангела.

Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Кирилл в своем приветственном слове отметил родительскую заботу Предстоятеля Украинской Православной Церкви об архипастырях, священниках и многомиллионной пастве.

«Вы неустанно призываете людей к выполнению евангельских заповедей, напоминаете о важности хранить верность каноническому Православию», — подчеркнул Патриарх.

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия ІІ пожелал Митрополиту Онуфрию здоровья и духовной радости для дальнейшего самоотверженного служения Богу и народу.

Сербский Патриарх Порфирий написал о подвиге преподобного Онуфрий Великого и пожелал, что бы святой укрепил Предстоятеля УПЦ в духовной силе и телесном здоровье.

Предстоятель Польской Православной Церкви Митрополит Варшавский Савва в поздравлении пожелал Митрополиту Онуфрию мира и добра на каждый день жизни. «В духе братской любви желаю, чтобы Господь Его молитвами, даровал Вам здоровья и Свои богатые милости, которые помогут Вашим всесторонним трудам во славу Святой Украинской Православной Церкви и всего Православия», — сказал он.

Предстоятель Православной Церкви в Америке Архиепископ Вашингтонский, Митрополит всей Америки и Канады Тихон в приветственном слове написал: «Обращаясь к преподобного Онуфрия Великого, молитвенно просим его ходатайства за Вас и возглавляемую Вами Украинскую Православную Церковь, чтобы Христос добавил милость Свою к Вам, епископату, клиру и всей пастве».

Представитель Антиохийской Церкви митрополит Филипопольський Нифон пожелал Предстоятелю УПЦ крепкого здоровья, духовной радости и всесильной помощи Божией в сложном святительском служении во славу Святой Православной Церкви и для блага народа Божия.

Представитель Иерусалимской Церкви митрополит Вострский Тимофей в поздравлении отметил, что молится Господу, что бы укреплял Митрополита Онуфрия в ответственном и трудном служении во времена тяжелых испытаний для Церкви и Ее верующих.

Митрополит Минский и Заславский Вениамин пожелал Блаженнейшему, что бы Господь сохранил в добром здравии и послал дары Святого Духа, «чтобы Вы еще много лет совершали Первосвятительское служение во славу Божию».