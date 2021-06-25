Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Вера и мужество Митрополита Онуфрия помогают УПЦ развиваться - торжества в честь Предстоятеля

Вера и мужество Митрополита Онуфрия помогают УПЦ развиваться - торжества в честь Предстоятеля

Александра Кудрявцева
25.06.21 18:02
308
Вера и мужество Митрополита Онуфрия помогают УПЦ развиваться - торжества в честь Предстоятеля

Главное: В Предстоятеле Украинской Православной Церкви соединились лучшие качества, которые может проявить монах и христианин.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ,  об этом управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) сказал сегодня на брифинге для центральных украинских СМИ в день небесного покровителя Митрополита Онуфрия.

«Предстоятель УПЦ - не просто руководитель крупнейшей конфессии Украины. В образе Блаженнейшего Митрополита Онуфрия сконцентрировались лучшие качества, которые может проявить человек как монах, как христианин. Это - вера, преданность воле Божией, большая любовь к своей Родине и украинскому народу», - подчеркнул управделами УПЦ.

Митрополит Антоний напомнил, что 50 лет назад, 18 марта 1971 года, будущий Предстоятель Украинской Православной Церкви принял в Свято-Троицкой Сергиевой лавре монашеский постриг в честь православного подвижника IV века преподобного Онуфрия Великого.

«Когда смотрим на жизнь Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, то, безусловно, становится понятно, что преподобный Онуфрий Великий вел его для великого служения Предстоятеля Украинской Православной Церкви в ХХІ веке», - отметил управляющий делами УПЦ.

Владыка подчеркнул, что несмотря на то, что украинское общество и Церковь сейчас переживают непростые времена, «глубокая вера и монашеские добродетели, которые проявляет Блаженнейший Митрополит Онуфрий, дают возможность УПЦ развиваться и в количественном выражении, и в качественном».

Митрополит Антоний рассказал о духовном даре Блаженнейшего.

«Есть большой дар у Блаженнейшего - видеть душевные переживания, те проблемы, которые существуют в жизни. И можно даже не задавать вопросы, Блаженнейший сразу отвечает на те вопросы, которые беспокоят человека сегодня», - добавил владыка.

«Мы благодарны Богу за нашего Предстоятеля. Молимся о здравии Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, чтобы Бог дал ему силы, мужество и в дальнейшем управлять еще много лет Украинской Православной Церковью. Вся Украинская Православная Церковь - от мирянина до епископа - сегодня радуется и молится Богу за своего Предстоятеля», - подытожил управляющий делами УПЦ.

Как сообщалось, сегодня в Киево-Печерской лавре состоялись торжества в честь 50-летия монашеского пострига Предстоятеля Украинской Православной Церкви и дня его небесного покровителя - преподобного Онуфрия Великого. Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры.

В тему: В УПЦ отметили 50 лет монашества Митрополита Онуфрия и святые именины Предстоятеля.

 
 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ, Митрополит Онуфрий

Комментарии

Статьи

25.06.21 09:39

Украинский арсенал: Т-64Б1М

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

Как известный программист Джон Макафи дважды предсказал собственную смерть
24.06.21 09:04

Как известный программист Джон Макафи дважды предсказал собственную смерть

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Сборная Украины на Евро-2020: на поле проиграли – займемся математикой
Сборная Украины на Евро-2020: на поле проиграли – займемся математикой
Сборная Украины на Евро-2020: на поле проиграли – займемся математикой
Сборная Украины на Евро-2020: на поле проиграли – займемся математикой
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
25.06.21 19:27

Названы самые опасные штаммы коронавируса
25.06.21 18:59

Главные новости за 25 июня 2021 года
25.06.21 17:45

В день ангела Митрополит Онуфрий рассказал о подвиге своего небесного покровителя
25.06.21 16:53

Кабмин утвердил меры по противодействию штамму «Дельта»
25.06.21 16:22

Появилось немного странное видео с участием Ляшко
25.06.21 16:15

В УПЦ отметили 50 лет монашества Митрополита Онуфрия и святые именины Предстоятеля
25.06.21 16:05

Во Львове поезд «забыл» пассажиров, увезя их вещи в Киев
25.06.21 15:44

В столичном магазине мышь грызла пиццу прямо на прилавке
25.06.21 15:09

Жара в Киеве продолжает обновлять температурные рекорды
25.06.21 14:52

В Англии «Мрия» при взлете сдула забор с людьми. Момент попал на видео
25.06.21 18:59

Главные новости за 25 июня 2021 года
25.06.21 16:53

Кабмин утвердил меры по противодействию штамму «Дельта»
25.06.21 16:05

Во Львове поезд «забыл» пассажиров, увезя их вещи в Киев
25.06.21 14:31

Евросоюз продлевает санкции в отношении России
25.06.21 13:58

Украина требует от Германии и Франции объяснений
25.06.21 12:44

Лидеры стран ЕС отказались встречаться с Путиным
25.06.21 12:04

Зеленский признался, что лично проболтался Лукашенко об операции по задержанию «вагнеровцев»
25.06.21 11:34

Достаточно и мгновения... Медики рассказали, как быстро можно подхватить дельта-коронавирус
25.06.21 10:21

В Киеве для водителей самокатов вводят более строгие правила
25.06.21 10:04

Корпорация Microsoft поведала дополнительные подробности об уникальности новой операционной системы
18.06.21 23:31

СНБО ввел «полный комплект» санкций против Фирташа и Фукса
19.06.21 13:06

Астрофизики в очередной раз раскрыли тайну Бетельгейзе
19.06.21 16:25

Лукашенко сделал резонансное заявление по Украине
19.06.21 11:45

Британские ученые доказали существование темной материи и нашли ее точное местонахождение
19.06.21 09:44

Белый дом временно заморозил военную помощь Украине
19.06.21 21:00

На Кировоградщине Предстоятель УПЦ совершит канонизацию святых Александрийской епархии
19.06.21 16:30

В Киево-Печерской лавре 21 июня верующие простятся с луганским митрополитом УПЦ Митрофаном (Юрчуком)
19.06.21 16:00

Предстоятель УПЦ рассказал, кому всегда помогает Богородица
19.06.21 15:25

В УЕФА отказались проводить в Беларуси матчи под своей эгидой
19.06.21 15:20

В УПЦ рассказали, почему на Троицу в храмах читают коленопреклоненные молитвы
Фото и Видео
Появилось немного странное видео с участием Ляшко
Появилось немного странное видео с участием Ляшко
Появилось немного странное видео с участием Ляшко
Появилось немного странное видео с участием Ляшко
В столичном магазине мышь грызла пиццу прямо на прилавке
В столичном магазине мышь грызла пиццу прямо на прилавке
В Англии «Мрия» при взлете сдула забор с людьми. Момент попал на видео
В Англии «Мрия» при взлете сдула забор с людьми. Момент попал на видео
Украина требует от Германии и Франции объяснений
Украина требует от Германии и Франции объяснений
Кличко поделился достаточно пикантным пляжным видео
Кличко поделился достаточно пикантным пляжным видео
Зеленский признался, что лично проболтался Лукашенко об операции по задержанию «вагнеровцев»
Зеленский признался, что лично проболтался Лукашенко об операции по задержанию «вагнеровцев»
На Закарпатье огромная ветка едва не покалечила посетителей кафе
На Закарпатье огромная ветка едва не покалечила посетителей кафе
Опубликовано видео с самолета Киев – Батуми, где произошла разгерметизация
Опубликовано видео с самолета Киев – Батуми, где произошла разгерметизация
Корпорация Microsoft поведала дополнительные подробности об уникальности новой операционной системы
Корпорация Microsoft поведала дополнительные подробности об уникальности новой операционной системы
Появилось видео с места ДТП с детьми в Крыму
Появилось видео с места ДТП с детьми в Крыму
fraza.com
Новости блогосферы
01.06.21 20:33

Зачем власть преследует русскоязычных граждан Украины?
31.05.21 19:59

Тюрьма за цветы и свобода за убийство: правосудие по-украински
30.05.21 16:13

В Украине готовится грандиозный кипиш?
11.05.21 08:57

Как рост населения Китая повлияет на судьбу Украины

Опрос

Куда вы поедете отдыхать летом 2021?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.