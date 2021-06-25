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Новости > В день ангела Митрополит Онуфрий рассказал о подвиге своего небесного покровителя

В день ангела Митрополит Онуфрий рассказал о подвиге своего небесного покровителя

Александра Кудрявцева
25.06.21 17:45
330
В день ангела Митрополит Онуфрий рассказал о подвиге своего небесного покровителя
Главное: В Киево-Печерской лавре, предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий молитвенно отметил 50-летие монашеского пострига и день памяти небесного покровителя - преподобного Онуфрия Великого.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, Митрополит Онуфрий совершил праздничную Божественную литургию на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры. 
 
В этот день в Киево-Печерскую лавру поздравить Предстоятеля УПЦ прибыли архиереи, представители духовенства и тысячи верующих со всех уголков Украины.
 
После чтения Евангелия Предстоятель обратился к пастве с проповедью. Он рассказал о чудесах и подвижнической жизни своего небесного покровителя - преподобного Онуфрия Великого.
 
Митрополит Онуфрий по примеру жизни преподобного отметил важность молитвы и уединения.
 
«Человек должен входить в глубины своей души и там отделяться от всей мирской суеты, от всего ненужного. Господь говорит: ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой воздаст тебе явно (Мф. 6: 6)». Каждому необходимо определенное время уделять молитве - кто-то может уделить много времени, кто-то нет, но нужно наполнять душу молитвой, смирением, кротостью. Если мы не войдем в глубины души, то она действительно становится пустыней. Это работа над собой. Если человек не будет этого делать, то не будет пользы ни ему самому, ни тем, кто вокруг. Будем очищать свою душу покаянием, молитвой, смирением, чтобы она была готова принять благодать спасения», - сказал Предстоятель. 
 
Предстоятель напомнил слова преподобного Онуфрия, который завещал чтить его память и обещал быть ходатаем перед Господом за всех тех, кто будет к нему обращаться с молитвой.
 
После литургии, представители епископата, духовенства и верующие поздравили Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.
 
В тему: Предстоятель УПЦ в день преподобного Онуфрия Великого рассказал о своем небесном покровителе.

Тэги: святой, УПЦ, Митрополит Онуфрий

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