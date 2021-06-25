Главные новости за 25 июня 2021 года

— За минувшие сутки коронавирусом в Украине заболели 876 человек. Умерли 53 больных.

— Кабмин вводит ряд мероприятий для предотвращения распространения в Украине дельта-коронавируса. В первую очередь усиливается контроль на границе.

— Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем последнем разговоре с лидером Беларуси Александром Лукашенко. Тогда украинский лидер сказал, что готов передать белорусской стороне полную информацию относительно операции по задержанию наемников ЧВК «Вагнера».

— В Киеве любителям погонять на самокатах придется придерживаться более строгих правил. Теперь максимальная скорость уменьшена с 30-35 км/ч до 20 км/ч, а в специально определенных (зеленых, пешеходных и исторических) зонах скорость должна достигать не более 14 км/ч.

— Австралийские медики рассказали, сколько потребуется времени для того, чтобы подхватить дельта-коронавирус. Это может произойти, когда кто-то «буквально на мгновение движется напротив друг друга».

— На саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС отказались вести официальные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Ангела Меркель заявила, что будут разработаны другие форматы и условия для переговоров с Россией. Но не на уровне лидеров.

— В УЕФА решили отменить правило выездного гола во всех европейских клубных турнирах. Нововведение вступит в силу с сезона-2021/22.

— В Microsoft официально представили Windows 11. Обновление до операционной системы нового поколения для владельцев Windows 10 будет бесплатным.