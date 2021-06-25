Меркель и Макрон объяснили свою инициативу по России

Главное: Ангела Меркель и Эммануэль Макрон объяснили свою позицию по возобновлению диалога ЕС с Путиным. Евросоюз должен проводить саммиты на уровне лидеров стран с президентом РФ по примеру недавней встречи с Байденом.

Детали: Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон объяснили свою инициативу возобновить саммиты ЕС-Россия при участии президента Владимира Путина, пишет ТАСС в пятницу, 25 июня.

«Есть смысл искать форматы, при которых ЕС может говорить с Россией», — сказала Меркель.

Она признала, что в ЕС не удалось достичь договоренностей о встрече на высшем уровне, но было решено искать новые форматы и формулировать предпосылки для этого.

«Мы продолжим работать над этим», — добавила Меркель.

Канцлер ФРГ отметила, что даже в период холодной войны такие возможности существовали.

При этом она отметила разногласия по данному вопросу среди членов ЕС.

Также Меркель приветствовала факт переговоров президента США Джо Байдена и Путина, но жалуется на то, что такой диалог не ведет Брюссель.

«Суверенный ЕС тоже должен быть в состоянии заявлять о заинтересованности в таком же разговоре. Недостаточно, когда нас о таком лишь информируют», — сказала она.

«Вместе с Германией мы высказались за единый европейский подход к отношениям с Россией. Вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель мы предложили круг вопросов, чтобы сформировать повестку совместной работы и сотрудничества на ближайшие месяцы и повестку прояснения разногласий с Россией», — заявил в свою очередь Макрон.

В тему: Ангела Меркель призвала Европу к прямому диалогу с Россией.

Лидеры стран ЕС отказались встречаться с Путиным.