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Новости > Кабмин утвердил меры по противодействию штамму «Дельта»

Кабмин утвердил меры по противодействию штамму «Дельта»

Агата Кловская
25.06.21 16:53
137
Кабмин утвердил меры по противодействию штамму «Дельта»

Главное: Кабмин вводит ряд мероприятий для предотвращения распространения в Украине дельта-коронавируса. В первую очередь усиливается контроль на границе.

Детали: Кабинет министров утвердил рекомендации Совета национально безопасности и обороны по противодействию штамму коронавируса «Дельта». Соответствующее решение принято на заседании правительства, сообщается на сайте Минздрава в пятницу, 25 июня.

«Прежде всего мы будем проводить контроль состояния здоровья прибывших из стран, где этот штамм коронавируса уже распространен. Для этого развернут пункты тестирования на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в пунктах пропуска через государственную границу», — сказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

Для въезда в Украину иностранцам (кроме владельцев вида на жительства) и лицам без гражданства старше 12 лет, которые прибывают из Индии, Великобритании, России и Португалии или находились на территории этих стран не менее семи дней в течение последних двух недель, нужно непосредственно на пунктах пропуска сдать экспресс-тест на антиген. При отрицательном результате им разрешат попасть в Украину.

В случае отказа от тестирования или положительного результата экспресс-теста на границе будет отказано во въезде в Украину.

Такие же меры будут приняты в отношении граждан Украины, которые прибыли в страну из Индии, Великобритании, России и Португалии. В случае положительного результата на коронавирус они подлежат обязательной самоизоляции или обсервации.

Работники Нацполиции обеспечат сопровождение лиц, подлежащих обсервации, от зоны пограничного контроля санитарной зоны для их дальнейшей транспортировки к местам обсервации или в учреждения здравоохранения для их госпитализации.

Санитарные зоны обустраиваются вне территории пунктов пропуска (пунктов контроля) через государственную границу.

Список стран будет пересматриваться, и обновляться в зависимости от эпидемической ситуации.

В тему: В Украине уже зафиксировано несколько случаев заболевания дельта-коронавирусом. Глава МОЗ Виктор Ляшко заявил, что вакцинированные люди защищены от него.

Тэги: Кабинет Министров Украины, Министерство здравоохранения Украины, Украина, общество, здоровье, политика, новости Украины, коронавирус, дельта-штамм

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