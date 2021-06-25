Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В УПЦ отметили 50 лет монашества Митрополита Онуфрия и святые именины Предстоятеля

В УПЦ отметили 50 лет монашества Митрополита Онуфрия и святые именины Предстоятеля

Александра Кудрявцева
25.06.21 16:15
162
В УПЦ отметили 50 лет монашества Митрополита Онуфрия и святые именины Предстоятеля

Главное: В Киево-Печерской лавре сегодня состоялись торжества — день небесного покровителя Предстоятеля Украинской Православной Церкви и 50 лет его монашеского пострига.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры.

На Божественной литургии Его Блаженству сослужили архиереи Украинской Православной Церкви, а также духовенство.

Вместе с Блаженнейшим молились игуменьи монастырей, гости и верующие.

Будущий Предстоятель УПЦ получил имя Онуфрий во время монашеского пострига в 1971 году в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.

Подвижник IV века преподобный Онуфрий Великий 60 лет провел в молитве и полном одиночестве в Египетской пустыне.

Говоря о своем святом, Блаженнейший отметил, что для спасения души каждому человеку необходимо внутреннее уединение в молитве.

«Каждый человек должен в некоторой мере быть духовным пустынником. Человек должен входить в глубины своей души и там отделяться от всей мирской суеты, от всего ненужного. Господь говорит: ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой воздаст тебе явно (Мф. 6: 6)». Каждому необходимо определенное время уделять молитве — кто-то может уделить много времени, кто- нет, но нужно наполнять душу молитвой, смирением, кротостью. Если мы не войдем в глубины души, то она действительно становится пустыней. Это работа над собой. Если человек не будет этого делать, то не будет пользы ни ему самому, ни тем, кто вокруг. Будем очищать свою душу покаянием, молитвой, смирением, чтобы она была готова принять благодать спасения«, — сказал Предстоятель.

Блаженнейший напомнил слова преподобного Онуфрия, который завещал чтить его память и обещал просить милости перед Господом за всех тех, кто будет к нему обращаться с молитвой. Управделами УПЦ митрополит Антоний зачитал поздравления Блаженнейшему от Предстоятелей и иерархов Поместных Православных Церквей.

Митрополит Онуфрий поблагодарил за поздравления, попросил молитв и поблагодарил архиереев и верующих за стойкость в вере.

«Хочу поблагодарить всех вас за терпение, за вашу стойкость в вере. Лучшие качества человека проявляются именно в сложные времена, в испытаниях открывается сущность человека. Те испытания, которые мы пережили в недавнем прошлом, показали, что вы — наши святители, монашествующие, духовенство, братья и сестры имеете Божественное наполнение, истинно являетесь носителями Божией благодати», — сказал Предстоятель УПЦ.

По окончании Божественной литургии, представители епископата, духовенства и верующие поздравили Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и подарили цветы.

В тему: Предстоятель УПЦ в день преподобного Онуфрия Великого рассказал о своем небесном покровителе.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Онуфрий

Комментарии

Статьи

25.06.21 09:39

Украинский арсенал: Т-64Б1М

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

Как известный программист Джон Макафи дважды предсказал собственную смерть
24.06.21 09:04

Как известный программист Джон Макафи дважды предсказал собственную смерть

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Сборная Украины на Евро-2020: на поле проиграли – займемся математикой
Сборная Украины на Евро-2020: на поле проиграли – займемся математикой
Сборная Украины на Евро-2020: на поле проиграли – займемся математикой
Сборная Украины на Евро-2020: на поле проиграли – займемся математикой
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
25.06.21 16:53

Кабмин утвердил меры по противодействию штамму «Дельта»
25.06.21 16:22

Появилось немного странное видео с участием Ляшко
25.06.21 16:05

Во Львове поезд «забыл» пассажиров, увезя их вещи в Киев
25.06.21 15:44

В столичном магазине мышь грызла пиццу прямо на прилавке
25.06.21 15:09

Жара в Киеве продолжает обновлять температурные рекорды
25.06.21 14:52

В Англии «Мрия» при взлете сдула забор с людьми. Момент попал на видео
25.06.21 14:31

Евросоюз продлевает санкции в отношении России
25.06.21 14:05

Лукашенко заявил об атаке на православие в Беларуси
25.06.21 13:58

Украина требует от Германии и Франции объяснений
25.06.21 13:40

Предстоятель УПЦ в день преподобного Онуфрия Великого рассказал о своем небесном покровителе
25.06.21 16:53

Кабмин утвердил меры по противодействию штамму «Дельта»
25.06.21 16:05

Во Львове поезд «забыл» пассажиров, увезя их вещи в Киев
25.06.21 14:31

Евросоюз продлевает санкции в отношении России
25.06.21 13:58

Украина требует от Германии и Франции объяснений
25.06.21 12:44

Лидеры стран ЕС отказались встречаться с Путиным
25.06.21 12:04

Зеленский признался, что лично проболтался Лукашенко об операции по задержанию «вагнеровцев»
25.06.21 11:34

Достаточно и мгновения... Медики рассказали, как быстро можно подхватить дельта-коронавирус
25.06.21 10:21

В Киеве для водителей самокатов вводят более строгие правила
25.06.21 10:04

Корпорация Microsoft поведала дополнительные подробности об уникальности новой операционной системы
25.06.21 09:31

В УЕФА приняли историческое решение
18.06.21 18:18

Врач-священник УПЦ дал 10 советов, как научиться молиться
18.06.21 19:00

Главные новости за 18 июня 2021 года
18.06.21 23:31

СНБО ввел «полный комплект» санкций против Фирташа и Фукса
19.06.21 13:06

Астрофизики в очередной раз раскрыли тайну Бетельгейзе
19.06.21 16:25

Лукашенко сделал резонансное заявление по Украине
19.06.21 11:45

Британские ученые доказали существование темной материи и нашли ее точное местонахождение
19.06.21 09:44

Белый дом временно заморозил военную помощь Украине
18.06.21 17:21

В УПЦ рассказали, как молиться о самоубийцах
19.06.21 21:00

На Кировоградщине Предстоятель УПЦ совершит канонизацию святых Александрийской епархии
19.06.21 16:30

В Киево-Печерской лавре 21 июня верующие простятся с луганским митрополитом УПЦ Митрофаном (Юрчуком)
Фото и Видео
Появилось немного странное видео с участием Ляшко
Появилось немного странное видео с участием Ляшко
Появилось немного странное видео с участием Ляшко
Появилось немного странное видео с участием Ляшко
В столичном магазине мышь грызла пиццу прямо на прилавке
В столичном магазине мышь грызла пиццу прямо на прилавке
В Англии «Мрия» при взлете сдула забор с людьми. Момент попал на видео
В Англии «Мрия» при взлете сдула забор с людьми. Момент попал на видео
Украина требует от Германии и Франции объяснений
Украина требует от Германии и Франции объяснений
Кличко поделился достаточно пикантным пляжным видео
Кличко поделился достаточно пикантным пляжным видео
Зеленский признался, что лично проболтался Лукашенко об операции по задержанию «вагнеровцев»
Зеленский признался, что лично проболтался Лукашенко об операции по задержанию «вагнеровцев»
На Закарпатье огромная ветка едва не покалечила посетителей кафе
На Закарпатье огромная ветка едва не покалечила посетителей кафе
Опубликовано видео с самолета Киев – Батуми, где произошла разгерметизация
Опубликовано видео с самолета Киев – Батуми, где произошла разгерметизация
Корпорация Microsoft поведала дополнительные подробности об уникальности новой операционной системы
Корпорация Microsoft поведала дополнительные подробности об уникальности новой операционной системы
Появилось видео с места ДТП с детьми в Крыму
Появилось видео с места ДТП с детьми в Крыму
fraza.com
Новости блогосферы
01.06.21 20:33

Зачем власть преследует русскоязычных граждан Украины?
31.05.21 19:59

Тюрьма за цветы и свобода за убийство: правосудие по-украински
30.05.21 16:13

В Украине готовится грандиозный кипиш?
11.05.21 08:57

Как рост населения Китая повлияет на судьбу Украины

Опрос

Куда вы поедете отдыхать летом 2021?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.