Во Львове поезд «забыл» пассажиров, увезя их вещи в Киев

Главное: Во Львове проводник поезда Ивано-Франковск — Киев сказал пассажирам, что стоянка будет длиться минимум час, поэтому они смело могут гулять. Однако все переигралось и поезд уехал в Киев без людей, прихватив лишь их вещи.

Детали: Во Львове поезд Ивано-Франковск — Киев отправился без нескольких пассажиров. Это произошло из-за того, что проводники объявили о перерыве, однако впоследствии время движения изменился, но об этом предупредили не всех пассажиров. Об этом в Twitter написала одна из пассажирок, которую «забыли» во Львове Екатерина Сметанюк.

По словам девушки, во время остановки во Львове к поезду Ивано-Франковск-Киев решили добавить вагон с пассажирами, которые едут из Вены. Поэтому проводники сообщили, что у людей есть час и они могут погулять. Однако впоследствии поезд тронулся преждевременно, не предупредив об этом всех пассажиров. Как следствие, вещи людей поехали в Киев, тогда как люди остались ждать во Львове.

«Перед прибытием к остановке во Львове проводник прошелся по всем купе и объявил стоянку „минимум на час“ в связи с опозданием прицепного вагона. Сказал, идите гуляйте. Перед тем, как выйти, я подошла к проводнику и уточнила информацию дважды, уверен ли он. Проводник сказал точно», — написала Екатерина Сметанюк.

По словам женщины, после скандала в «Укрзализныце» им предложили ехать другим поездом в Киев, однако в кабине машиниста.

«Дежурная по вокзалу говорит, что будут просить нам оплатить билеты на другой поезд, но не обещают, что получится», — добавила пассажирка, которую «забыли» во Львове.

Директор филиала Пассажирская компания АО «Укрзализныця» Александр Петровский в социальных сетях объяснил, что во Львове «забыли» только двух пассажиров. Он добавил, что пассажирам объявили лишь ориентировочное время остановки, однако пообещал уточнить ситуацию с проводниками.

«Пассажирам объявили ориентировочное время задержки и подчеркнули: следите за объявлениями нового времени. Время задержки удалось сократить, все сели и поехали, „потерялись“ 2 пассажира-студента. Такое бывает, но ждать каждого поезд также не может. Все вещи опоздавших пассажиров в целости», — написал Петровский.

В тему: В мае 2019 года авиакомпания «Международные авиалинии Украины» попала в громкий скандал. В аэропорту «Борисполь» перевозчик забыл часть пассажиров, которые летели в Одессу.