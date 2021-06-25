Названы самые опасные штаммы коронавируса

Главное: Составлен список самых опасных штаммов коронавируса. Среди них – Дельта.

Детали: В Министерстве здравоохранения составили список самых опасных штаммов коронавируса. Там подчеркнули, что мутация для них – типичное явление.

Сообщается, что некоторые штаммы вызывают наибольшее беспокойство.

Список следующий: Дикий (L), впервые появился в Китае в декабре 2019 года; Альфа (B.1.1.7), выявлен в Великобритании в декабре 2020 года; Бета (B.1.351), найден в ЮАР в декабре 2020 года; Гамма (P.1), обнаружен в Бразилии в январе 2021 года; Дельта (B.1.617), о нем стало известно в Индии в апреле 2021 года.

Подчеркивается, что на сегодняшний день «специфического лечения коронавируса не существует».

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