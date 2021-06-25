Евросоюз продлевает санкции в отношении России

Главное: Лидеры Евросоюза одобрили продление антироссийских санкций за конфликт с Украиной на полгода. Срок действия санкций — полгода.
Детали: Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе приняли решение о продлении санкций против России. Об этом сообщил в Twitter журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в пятницу, 25 июня.
«Вчера вечером лидеры ЕС дали „зеленый свет“ продлению на 6 месяцев экономических санкций в отношении России в связи с аннексией Крыма и поддержкой сепаратистов на востоке Украины», — написал он.
В тему: Лидеры стран ЕС отказались встречаться с Путиным.