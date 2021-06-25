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Новости > Названо условие, при котором Зеленский не пойдет на второй президентский срок

Названо условие, при котором Зеленский не пойдет на второй президентский срок

Александр Панько
25.06.21 13:31
243
Названо условие, при котором Зеленский не пойдет на второй президентский срок

Главное: Спикер ВРУ Дмитрий Разумков заявил, что Владимир Зеленский не пойдет на второй президентский срок при условии, если досрочно прекратит свои полномочия. Так прописано в законодательстве.

Детали: Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, при каком условии Владимир Зеленский не сможет пойти на следующий президентский срок. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Это будет невозможно в случае, если он досрочно прекратит свои полномочия. По его словам, так написано в украинском законодательстве.

«Согласно избирательному кодексу, если президент досрочно прекратил свои полномочия, он не может выдвигаться на следующие президентские выборы», — заявил Разумков.

Вместе с тем, он заявил, что Зеленский не хочет сегодня покидать свой пост, потому что многое еще не сделано.

Также он на пресс-конференции рассказал о четырех аспектах, которые позволяют пойти на досрочные выборы президента:

— по состоянию здоровья,

— смерть,

— импичмент,

— отставка.

В тему: Зеленский определился со своим новым пресс-секретарем.

Тэги: Верховная Рада Украины, общество, президент, политика, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков, президентский срок

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