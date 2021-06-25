Жара в Киеве продолжает обновлять температурные рекорды

Главное: Жара в Киеве бьет рекорды. Четверг в городе был аномальным.

Детали: Аномальная жара в Киеве продолжает бить рекорды. О них сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Информируется, что в четверг, 24 июня, были обновлены еще несколько показателей.

Так, среднесуточная температура воздуха в украинской столице составила 28,1 градуса – это на 1,6 градуса выше рекордного значения температуры для этого дня в 1924 году.

Кроме этого вчера максимальная температура воздуха после полудня поднялась до 35,5 градусов, тем самым превысив рекорд для этого дня в 1924 году на 2,3 градуса.

Для июня в целом показатель был превышен на 0,5 – такой жары не было с 1885 года.

Отметим, что минимальная температура воздуха не опустилась ниже 22,2 градусов – это на 1,5 градуса больше, чем было в 1964 году.

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