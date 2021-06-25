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Новости > Лидеры стран ЕС отказались встречаться с Путиным

Лидеры стран ЕС отказались встречаться с Путиным

Александр Панько
25.06.21 12:44
557
Лидеры стран ЕС отказались встречаться с Путиным

Главное: На саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС отказались вести официальные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Ангела Меркель заявила, что будут разработаны другие форматы и условия для переговоров с Россией. Но не на уровне лидеров.

Детали: Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе отклонили предложение Германии и Франции провести официальные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как отметили европейские дипломаты, предложение канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона было исключено из заключительного коммюнике саммита ЕС после длительных переговоров.

По словам другого дипломата, некоторые страны Восточной Европы в ходе обсуждения предупредили, что готовы наложить вето на этот документ. По словам еще одного источника, около дюжины государств-членов ЕС дали понять, что им не нравится либо сама идея, либо то, что она возникла в последнюю минуту.

Как заявила Ангела Меркель, будут разработаны другие форматы и условия для переговоров с Россией. Но не на уровне лидеров. Например, встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Евросовета Шарль Мишеля с российским лидером.

По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, Европейский совет будет определять подходящий формат и условия для диалога с Россией. Науседа подчеркнул, что выступает против идеи Франции и ФРГ о приглашении Путина на один из саммитов Евросоюза.

В тему: Ангела Меркель призвала Европу к прямому диалогу с Россией. В Кремле ей уже ответили.

Тэги: Евросоюз, общество, Владимир Путин, мир, политика, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон

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