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Новости > Лукашенко заявил об атаке на православие в Беларуси

Лукашенко заявил об атаке на православие в Беларуси

Агата Кловская
25.06.21 14:05
285
Лукашенко заявил об атаке на православие в Беларуси

Главное: Александр Лукашенко считает, что в Беларуси хотят сломать православие. Он боится, что вспыхнет межнациональная рознь.

Детали: Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об атаке на православие в стране. Его цитируют местные СМИ.

Глава государства выступил в Жировичском мужском монастыре.

Он отметил: «В этом глобальном противостоянии есть отдельные эпизоды, которые имеют фундаментальное значение для существования белорусской нации. Один из них, мы это наблюдаем в последнее время, и с нашим патриархом недавно обсуждали эту тему, это попытка сломать православие в Беларуси».

По его словам, «сейчас начинают бить и по межнациональным отношениям, противопоставляют поляков белорусам, белорусов – русским, евреям, татарам и так далее».

Александр Лукашенко добавил: «В нашей стране долгое время в мире и согласии жили представители разных конфессий и национальностей. Я в это даже не верю, но, если вдруг вспыхнет межнациональная рознь, о чем я вчера говорил на краю нашей страны, если вспыхнет межрелигиозная рознь, мы страну не удержим».

В тему: Лукашенко «подложил свинью» ЕС.

Тэги: Александр Лукашенко, мир, Беларусь, новости православия

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