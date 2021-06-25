Коронавирус в Украине: темпы удается сдерживать

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 876 человек. Умерли 53 больных.

Детали: В Украине удается сдерживать темпы коронавируса. Данные на пятницу, 25 июня, приводит министерство здравоохранения.

Заболели еще 876 человек. Среди них – 36 детей и 32 медицинских работника. Госпитализация понадобилась для 489 человек, а выздоровели 2 405 больных.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 19 481, методом ИФА – 9160, экспресс-тестами – 17 079.

Наибольшее число больных выявили в Киеве (196), а также Запорожской (72) Днепропетровской (63), Харьковской (56) и Донецкой (53) областях.

Жертвами заразы стали 53 человека. За все время скончались 52 234 больных.

С начала пандемии заболели 2 232 790 людей, а выздоровели 2 160 137 человек.

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