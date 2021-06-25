В ВОЗ рассказали жуткие подробности о дельта-коронавирусе

Главное: В ВОЗ пугают дельта-коронавирусом. Он в два раза заразнее обычного.

Детали: Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан рассказала об опасности дельта-коронавируса. По ее словам, он в два раза заразнее, чем SARS-CoV-2.

Ожидается, что новая зараза может стать доминантным в мире.

Отмечается, что сейчас новый штамм выявили уже в 85 странах мира.

Эксперт отмечает: «Пациент с таким штаммом может заразить двух, четырех, шестерых и даже восьмерых человек. По этой причине стали более распространены случаи заражения коронавирусом всей семьей».

Впрочем, информируется: «Большинство вакцин в мире представляются эффективными, по крайней мере, для предотвращения тяжелого протекания болезни».

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