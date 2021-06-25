Под Киевом ко Дню Конституции пройдет конно-историческое шоу

26, 27 и 28 июня Древний Киев в Княжестве Киевская Русь («Парк Киевская Русь») приглашает отпраздновать День Конституции Украины в месте, где зарождалась наша государственность, и провести праздничные выходные на свежем воздухе с захватывающими средневековыми забавами, конными шоу, катанием на лошадях и вкусными блюдами с костра.

Впереди три выходных и праздничных дня — 26, 27 и 28 июня. А значит, самое время уехать из шумного пыльного города, чтобы провести эти теплые летние дни на свежем воздухе и узнать много нового и интересного о жизни наших предков. Ведь в «Парке Киевская Русь» можно ощутить неповторимую атмосферу Киевской Руси, пропитанную величием побед, грандиозностью средневековых сооружений и доброжелательностью жителей Древнего Киева.

Приехав в Княжество, гости воочию увидят Древний Киев V-XIII веков, который воссоздается в натуральном размере на основе знаний современной науки. Посетители увидят шедевры средневекового зодчества: монументальное оборонительное сооружение «Заборола» (длиной около 300 метров), Михайловские ворота (высотой 21 метр), усадьбы киевлян Х-ХII веков, княжеские терема и трибуны, сторожевые башни, воссозданный первый храм на христианской Руси. Гостей ждут музеи и экспозиции под открытым небом.

26, 27 и 28 июня в Древнем Киеве пройдет интересная развлекательная программа, посвященная Дню Конституции Украины. Начнется празднование с парада княжеских флагов и торжественного приветствия великого князя киевского Владимира, а продолжится театрализованными постановками на древнеславянскую тематику и конно-трюковыми выступлениями. До самого вечера посетители смогут принимать активное участие в веселых и познавательных средневековых действах, играх и забавах.

Изюминкой программы станут показательные выступления актеров-каскадеров конно-трюкового театра Древнего Киева по виртуозному владению различными видами средневекового оружия верхом на коне. Кроме этого всадники и их верные кони продемонстрируют элементы боевой джигитовки: разнообразные трюки, которые в древности помогали в битвах и спасали жизнь в бою.

Гости Княжества увидят выступления конных лучников: верхом на лошади на полном скаку спортсмены будут состязаться в меткости стрельбы из настоящих средневековых луков. Это невероятно сложная задача для участников соревнований, но в то же время, азартное и захватывающее зрелище для посетителей.

В Княжестве можно не просто увидеть турнир конных лучников, но и самому освоить это древнее боевое искусство, записавшись в школу конных лучников. Для этого нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (050) 385-06-14, (050) 385-20-35. И уже с первого занятия вы начнете постигать древнее боевое искусство наших предков!

Настоящими звездами праздничной программы будут кони редких древних пород, собранных из дальних уголков мира в Княжеской конюшне. Представителей некоторых пород в Украине больше нигде не встретить, ведь они были завезены в нашу страну в единственном экземпляре. К лошадям можно подойти, погладить, сфотографироваться с ними и проехать верхом или в экипаже.

Кульминацией праздничной программы будет стрельба из единственных в Украине действующих огромных метательных орудий — требушетов.

Также гостей ждет много интересного из жизни настоящего средневекового города. В средневековом тире можно научиться метко стрелять из лука, на монетном дворе — чеканить монеты по древней технологии, а в Княжеской костюмерной — облачиться в костюмы времен Киевской Руси и устроить колоритную фотосессию. В гостях у знахарки-волхвини можно прикоснуться к древним тайным знаниям и отведать травяных напитков по забытым рецептам. Любителей экстрима порадуют скоростная горка «Змей Горыныч» и канатный спуск «Полетайло» с маршрутами разной сложности и протяженности. В средневековых лавках можно выбрать на память оригинальные сувениры ручной работы.

На Средневековой кухне можно отведать вкуснейших напитков и блюд, приготовленных на кострах, как по древним, так и по современным рецептам.

При желании продлить свое путешествие в Средневековье еще на день, можно остаться на ночь в комфортабельных комнатах (при предварительном бронировании).

Посещение Древнего Киева происходит с соблюдением требований карантинного режима.

Древний Киев открывается в 10:00. Начало программы в 14:00.

В программе возможны изменения.

Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного — в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.

Доехать можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно узнать на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парк Киевская Русь» в разделе «Контакты». Лучшая дорога своим автомобилем — через город Обухов, которая указана на сайте Княжества в разделе «Контакты». GPS-навигаторы часто указывают дорогу не через Обухов, ей следовать не рекомендуется.

Цена билета: полный билет для взрослого —230 грн., для пенсионеров и студентов — 150 грн., для детей школьного возраста —80 грн., для дошкольников — бесплатно.

Подробнее на сайте www.parkkyivrus.com