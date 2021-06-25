Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Под Киевом ко Дню Конституции пройдет конно-историческое шоу

Под Киевом ко Дню Конституции пройдет конно-историческое шоу

Агата Кловская
24.06.21 23:40
164
Под Киевом ко Дню Конституции пройдет конно-историческое шоу

26, 27 и 28 июня Древний Киев в Княжестве Киевская Русь («Парк Киевская Русь») приглашает отпраздновать День Конституции Украины в месте, где зарождалась наша государственность, и провести праздничные выходные на свежем воздухе с захватывающими средневековыми забавами, конными шоу, катанием на лошадях и вкусными блюдами с костра.

Впереди три выходных и праздничных дня — 26, 27 и 28 июня. А значит, самое время уехать из шумного пыльного города, чтобы провести эти теплые летние дни на свежем воздухе и узнать много нового и интересного о жизни наших предков. Ведь в «Парке Киевская Русь» можно ощутить неповторимую атмосферу Киевской Руси, пропитанную величием побед, грандиозностью средневековых сооружений и доброжелательностью жителей Древнего Киева.

Приехав в Княжество, гости воочию увидят Древний Киев V-XIII веков, который воссоздается в натуральном размере на основе знаний современной науки. Посетители увидят шедевры средневекового зодчества: монументальное оборонительное сооружение «Заборола» (длиной около 300 метров), Михайловские ворота (высотой 21 метр), усадьбы киевлян Х-ХII веков, княжеские терема и трибуны, сторожевые башни, воссозданный первый храм на христианской Руси. Гостей ждут музеи и экспозиции под открытым небом.

26, 27 и 28 июня в Древнем Киеве пройдет интересная развлекательная программа, посвященная Дню Конституции Украины. Начнется празднование с парада княжеских флагов и торжественного приветствия великого князя киевского Владимира, а продолжится театрализованными постановками на древнеславянскую тематику и конно-трюковыми выступлениями. До самого вечера посетители смогут принимать активное участие в веселых и познавательных средневековых действах, играх и забавах.

Изюминкой программы станут показательные выступления актеров-каскадеров конно-трюкового театра Древнего Киева по виртуозному владению различными видами средневекового оружия верхом на коне. Кроме этого всадники и их верные кони продемонстрируют элементы боевой джигитовки: разнообразные трюки, которые в древности помогали в битвах и спасали жизнь в бою.

Гости Княжества увидят выступления конных лучников: верхом на лошади на полном скаку спортсмены будут состязаться в меткости стрельбы из настоящих средневековых луков. Это невероятно сложная задача для участников соревнований, но в то же время, азартное и захватывающее зрелище для посетителей.

В Княжестве можно не просто увидеть турнир конных лучников, но и самому освоить это древнее боевое искусство, записавшись в школу конных лучников. Для этого нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (050) 385-06-14, (050) 385-20-35. И уже с первого занятия вы начнете постигать древнее боевое искусство наших предков!

Настоящими звездами праздничной программы будут кони редких древних пород, собранных из дальних уголков мира в Княжеской конюшне. Представителей некоторых пород в Украине больше нигде не встретить, ведь они были завезены в нашу страну в единственном экземпляре. К лошадям можно подойти, погладить, сфотографироваться с ними и проехать верхом или в экипаже.

Кульминацией праздничной программы будет стрельба из единственных в Украине действующих огромных метательных орудий — требушетов.

Также гостей ждет много интересного из жизни настоящего средневекового города. В средневековом тире можно научиться метко стрелять из лука, на монетном дворе — чеканить монеты по древней технологии, а в Княжеской костюмерной — облачиться в костюмы времен Киевской Руси и устроить колоритную фотосессию. В гостях у знахарки-волхвини можно прикоснуться к древним тайным знаниям и отведать травяных напитков по забытым рецептам. Любителей экстрима порадуют скоростная горка «Змей Горыныч» и канатный спуск «Полетайло» с маршрутами разной сложности и протяженности. В средневековых лавках можно выбрать на память оригинальные сувениры ручной работы.

На Средневековой кухне можно отведать вкуснейших напитков и блюд, приготовленных на кострах, как по древним, так и по современным рецептам.
При желании продлить свое путешествие в Средневековье еще на день, можно остаться на ночь в комфортабельных комнатах (при предварительном бронировании).

Посещение Древнего Киева происходит с соблюдением требований карантинного режима.

Древний Киев открывается в 10:00. Начало программы в 14:00.

В программе возможны изменения.

Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного — в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.

Доехать можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно узнать на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парк Киевская Русь» в разделе «Контакты». Лучшая дорога своим автомобилем — через город Обухов, которая указана на сайте Княжества в разделе «Контакты». GPS-навигаторы часто указывают дорогу не через Обухов, ей следовать не рекомендуется.

Цена билета: полный билет для взрослого —230 грн., для пенсионеров и студентов — 150 грн., для детей школьного возраста —80 грн., для дошкольников — бесплатно.

Подробнее на сайте www.parkkyivrus.com

Тэги: Киев

Комментарии

Статьи

24.06.21 09:35

Французы устали от Макрона. А как насчет Зе в Украине?

Автор: Александр Карпец

Дайджест

Как известный программист Джон Макафи дважды предсказал собственную смерть
24.06.21 09:04

Как известный программист Джон Макафи дважды предсказал собственную смерть

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Сборная Украины на Евро-2020: на поле проиграли – займемся математикой
Сборная Украины на Евро-2020: на поле проиграли – займемся математикой
Сборная Украины на Евро-2020: на поле проиграли – займемся математикой
Сборная Украины на Евро-2020: на поле проиграли – займемся математикой
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
24.06.21 21:24

Мужчина среди бела дня выпрыгнул из окна в самом сердце Киева
24.06.21 20:58

Зеленский ввел санкции против Фирташа и Фукса
24.06.21 19:35

В УПЦ завтра празднуют День ангела Митрополита Онуфрия и 50-летие его монашества
24.06.21 19:15

Жара в Киеве: установлены два температурных рекорда
24.06.21 19:00

Главные новости за 24 июня 2021 года
24.06.21 18:54

Митрополит УПЦ объяснил, почему Церковь против ЛГБТ
24.06.21 16:55

В Индии зафиксирована первая смерть от нового штамма коронавруса
24.06.21 16:25

Американская компания предлагает взлететь на 33 километра
24.06.21 16:01

В киевском метро произошел сбой. Сотрудники метрополитена рассказали, что делать
24.06.21 15:48

В УПЦ призвали власть отреагировать на нападение радикалов во время крестного хода УПЦ в Нежине
24.06.21 20:58

Зеленский ввел санкции против Фирташа и Фукса
24.06.21 19:00

Главные новости за 24 июня 2021 года
24.06.21 16:55

В Индии зафиксирована первая смерть от нового штамма коронавруса
24.06.21 16:01

В киевском метро произошел сбой. Сотрудники метрополитена рассказали, что делать
24.06.21 15:36

В Киеве пылала многоэтажка. Прошла массовая эвакуация людей
24.06.21 13:48

В Минздраве объяснили, как беременных вакцинировать от коронавируса
24.06.21 13:01

В работе Telegram произошел масштабный сбой
24.06.21 12:42

Дельта-коронавирус уже в Украине. В Минздраве рассказали, что делать
24.06.21 11:38

Россия готова военными методами отстаивать нерушимость своей границы
24.06.21 11:28

В некоторых странах разрешили смешивать разные вакцины от коронавируса
18.06.21 18:18

Врач-священник УПЦ дал 10 советов, как научиться молиться
18.06.21 19:00

Главные новости за 18 июня 2021 года
18.06.21 23:31

СНБО ввел «полный комплект» санкций против Фирташа и Фукса
18.06.21 17:02

В Одессе монастырь УПЦ дал жилье трем инвалидам-пациентам психбольницы, которых оставили на кладбище
19.06.21 13:06

Астрофизики в очередной раз раскрыли тайну Бетельгейзе
19.06.21 16:25

Лукашенко сделал резонансное заявление по Украине
19.06.21 11:45

Британские ученые доказали существование темной материи и нашли ее точное местонахождение
19.06.21 09:44

Белый дом временно заморозил военную помощь Украине
18.06.21 17:21

В УПЦ рассказали, как молиться о самоубийцах
19.06.21 21:00

На Кировоградщине Предстоятель УПЦ совершит канонизацию святых Александрийской епархии
Фото и Видео
Мужчина среди бела дня выпрыгнул из окна в самом сердце Киева
Мужчина среди бела дня выпрыгнул из окна в самом сердце Киева
Мужчина среди бела дня выпрыгнул из окна в самом сердце Киева
Мужчина среди бела дня выпрыгнул из окна в самом сердце Киева
В Киеве пылала многоэтажка. Прошла массовая эвакуация людей
В Киеве пылала многоэтажка. Прошла массовая эвакуация людей
В Кирилловке наблюдается нашествие медуз
В Кирилловке наблюдается нашествие медуз
Опубликовано видео эпичного пожара на складе с порохом в России
Опубликовано видео эпичного пожара на складе с порохом в России
В Тернополе пылает ресторан. Огонь распространился на соседнее здание
В Тернополе пылает ресторан. Огонь распространился на соседнее здание
Появилось видео с места обрушения здания в Майами
Появилось видео с места обрушения здания в Майами
Россия готова военными методами отстаивать нерушимость своей границы
Россия готова военными методами отстаивать нерушимость своей границы
Появилось видео, как Папа Римский встретился с… Человеком-пауком
Появилось видео, как Папа Римский встретился с… Человеком-пауком
Опубликовано видео землетрясения в Перу
Опубликовано видео землетрясения в Перу
Появилось видео курьеза во время встречи Зеленского с президентом Грузии
Появилось видео курьеза во время встречи Зеленского с президентом Грузии
fraza.com
Новости блогосферы
01.06.21 20:33

Зачем власть преследует русскоязычных граждан Украины?
31.05.21 19:59

Тюрьма за цветы и свобода за убийство: правосудие по-украински
30.05.21 16:13

В Украине готовится грандиозный кипиш?
11.05.21 08:57

Как рост населения Китая повлияет на судьбу Украины

Опрос

Куда вы поедете отдыхать летом 2021?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.