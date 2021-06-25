Достаточно и мгновения... Медики рассказали, как быстро можно подхватить дельта-коронавирус

Главное: Австралийские медики рассказали, сколько потребуется времени для того, чтобы подхватить дельта-коронавирус. Это может произойти, когда кто-то «буквально на мгновение движется напротив друг друга».

Детали: Австралийские медики предупреждают, что для передачи коронавируса «Дельта» не требуется 15 минут контакта с инфицированным, как это было с «уханьским» вариантом. Об этом медики рассказали ABC News.

Как отмечается, передача вируса может произойти даже после непродолжительного пребывания рядом с больным.

Главный медицинский работник штата Новый Южный Уэльс Керри Чант рассказал, что штамм коронавируса, впервые зарегистрированный в Индии, может передаваться буквально за мгновение. Он подчеркнул, что передача происходит при контакте, но это может произойти, когда кто-то «буквально на мгновение движется напротив друг друга».

«Мы не смогли увидеть точную точку пересечения (двух случаев инфицирования коронавирусом „Дельта“), но мы знаем, что они находились на расстоянии 20 метров друг от друга, на разных площадках и одновременно в этой зоне, поэтому мы подозреваем, что они все-таки пересеклись», — рассказал Чант.

Вирусолог из Университета Гриффита Лара Эрреро сказала, что инфицирование таким образом возможно, но нужно, чтобы вирус «задержался в воздухе».

«Но данные на сегодня позволяют предположить, что если бы это был исходный штамм, уханьский, он бы не передался так быстро. И у штамма Альфа было бы меньше шансов, но Дельта, безусловно, выглядит так, будто это на сегодняшний день штамм, который передается быстрее всего», — сказала она.

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