В Киеве для водителей самокатов вводят более строгие правила

Главное: В Киеве любителям погонять на самокатах придется придерживаться более строгих правил. Теперь максимальная скорость уменьшена с 30-35 км/ч до 20 км/ч, а в специально определенных (зеленых, пешеходных и исторических) зонах скорость должна достигать не более 14 км/ч.

Детали: Снижение максимально допустимой скорости самокатов и введение запрещенных для катания зон — такие правила пользования вводятся для этих транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Сегодня Киевская городская государственная администрация подписала Меморандум о сотрудничестве с операторами услуг проката электросамокатов Киева», — говорится в сообщении.

Операторы будут предоставлять городским властям данные, необходимые для контроля качества услуг проката: пиковые часы использования самокатов, перечень мест, где самокаты имеют наибольший спрос, динамическую тепловую карту пользование по часам и дням и еженедельный отчет об инцидентах с самокатами.

Правила пользования самокатами в Киеве:

— Максимальная скорость уменьшена с 30-35 км/ч до 20 км/ч. В специально определенных (зеленых, пешеходных и исторических) зонах скорость должна достигать не более 14 км/ч;

— Вводятся зоны, где будет запрещено оставлять самокаты. Это исторический центр, зоны вокруг дипломатических учреждений, отдельных государственных органов, правоохранительных органов, а также субъектов, ведущих свою деятельность в области национальной безопасности и обороны;

— Введен специальный перечень зон, где программным методом запрещается передвижение самокатов. На подъезде к этим зонам самокат будет выключаться. Среди таких — Пейзажная аллея, пешеходная часть улицы Сагайдачного, некоторые религиозные и чувствительные зоны, например, кладбища, а также часть зон вокруг органов государственной власти;

— 1025 точек утреннего старта будут во всех районах Киева на четко утвержденных паркоместах на 5 и 10 самокатов. И только с них самокаты должны стартовать. Таким образом в городе решится проблема, когда после подзарядки утром они стоят где-то еще;

— Операторы обязуются страховать каждого пользователя на случай несчастных случаев и травм при использовании самоката. Полис должен покрывать расходы на медицинскую помощь и лечение, а также вред, нанесенный имуществу третьих лиц — с покрытием от 100 тысяч гривен;

— На каждый самокат с обеих сторон должен наноситься специальный номер в формате буквы и трех цифр. Это позволит людям жаловаться адресно, передавать информацию так, чтобы идентифицировать нарушителей было легче.

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