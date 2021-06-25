В УЕФА приняли историческое решение

Главное: В УЕФА решили отменить правило выездного гола во всех европейских клубных турнирах. Нововведение вступит в силу с сезона-2021/22.

Детали: Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отменить правило выездного гола во всех клубных турнирах под своей эгидой.

Как сообщает официальный Twitter-аккаунт УЕФА, нововведение вступит в силу с сезона-2021/22.

Отмечается, что в случае равного счета по итогам двухматчевого противостояния игра будет переходить в овертайм (два экстра-тайма по 15 минут) и, в случае необходимости, будет проводиться серия пенальти.

Напомним, правило выездного гола использовалось в Лиге чемпионов и Лиге Европы. По этому правилу, если по итогам двух матчей раунда на вылет у команд был ничейный счет, далее проходила та команда, которая больше забила на выезде.

Это правило действовало с сезона-1965/66, когда УЕФА внедрил его в Кубок обладателей Кубков.

⚽ The away goals rule will be removed from all UEFA club competitions from the 2021/22 season.



Ties in which the two teams score the same number of goals over the two legs will now have two 15-minute periods of extra time, and, if required, penalty kicks.#UCL #UWCL #UEL #UYL — UEFA (@UEFA) June 24, 2021

В тему: В конце мая сообщалось, что УЕФА может кардинально перекроить правила своих футбольных турниров.