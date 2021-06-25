Британский премьер отреагировал на ЧП с эсминцем у берегов Крыма

Главное: Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что их эсминец Defender не нарушал международное право, проплывая у берегов Крыма. Лондон не признает незаконную аннексию полуострова.

Детали: Британский эсминец Defender не нарушал международное право, когда накануне проходил возле оккупированного Крыма. Этот маршрут является общепризнанным, а Лондон не признает незаконную аннексию полуострова.

Об этом заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон, передает The Mirror.

По его словам, за решение идти конкретным курсом отвечает Министерство обороны Британии.

«Но если вы хотите узнать мое мнение, я считаю, что использование международных вод было вполне уместным. И, кстати, важным моментом является то, что мы не признаем российскую аннексию Крыма, это часть суверенной украинской территории. Было совершенно правильно, что мы отстаивали закон и добивались свободы судоходства, как мы это и сделали, выбрав кратчайший путь между двумя точками», — подчеркнул Джонсон.

В тему: 23 июня в Черном море у побережья Крыма Россия сделала по британскому эсминцу Defender предупредительные выстрелы. В МИД РФ говорят, что Россия готова дипломатическими и военными методами отстаивать нерушимость своей границы.

В Минобороны Британии заявили, что эсминец шел через воды Украины.