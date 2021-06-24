Сборную Украины причислили к аутсайдерам Евро-2020

Главное: Украину считают аутсайдером Евро-2020. Фаворит – Франция.

Детали: Стали известны все участники плей-офф Евро-2020. Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill оценили шансы команд выиграть турнир.

Сборную Украины причислили к аутсайдерам: шансы подопечных Андрея Шевченко оценивают как 101 к 1.

Фаворитами же считают Францию (4,5 к 1), Италию (7 к 1) и Англию (7,5 к 1).

Напомним, во вторник, 29 июня, украинцы сыграют в 1/8 финала против Швеции.

В тему: Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020.