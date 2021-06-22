В НБУ назвали самый простой и верный способ отличить фальшивые деньги

Главное: В Музее денег НБУ рассказали о самом простом способе отличить настоящие гривны и евро большого номинала от подделок без каких-либо дополнительных специальных средств.

Детали: Самым простым и быстрым способом отличить фальшивую гривневую купюру большого номинала от настоящей по-прежнему остаются водяные знаки. Как сообщается на официальной странице Музея денег Национального банка Украины в Facebook, на банкнотах гривны разных номиналов водяные знаки повторяют основной рисунок — портретное изображенных выдающихся фигур нашей истории на лицевой стороне.

По опыту подделок 500-гривневых купюр образца 2006 г злоумышленники попытались светлый элемент водяного знака имитировать тиснением бумаги, а портрет Григория Сковороды воспроизвести печатью на обратной стороне банкноты краской белого цвета. В то время, как на настоящей банкноте водяные знаки — многотоновые.

На подделке 2015 года мошенники пытались воспроизвести водяной знак с помощью струйного принтера.

По водяным знакам можно также отличить поддельные евро. В качестве примера в НБУ привели купюры второй серии, которая посвящена героине древнегреческой мифологии, дочери финикийского царя — Европе. Водяные знаки на банкнотах евро выполнены в виде ее изображения.

В процессе работы над новым дизайном евро Европейский центральный банк работал с нейробиологом Стэнфордского университета Дэвидом Иглманом. Исследователь порекомендовал сосредоточиться на элементах защиты, которые способен заметить человеческий глаз.

До этого большинство фальшивых евробанкнот было обнаружено только банковским персоналом, в повседневной жизни люди не слишком обращали внимание на подлинность денег в своих кошельках.

По мнению Иглмана, человеческий мозг лучше воспринимает водяной знак в виде лица, а не архитектурных сооружений.

Справка: Впервые технология изготовления водяных знаков появилась в Болонье еще в 1282-1283 гг. Водяные знаки формируются еще в начале создания банкноты во время изготовления банкнотной бумаги. Когда мыльную на ощупь целлюлозу накручивают на барабанах, которые с помощью давления превращают ее в плотную бумагу, благодаря специальному рельефу на поверхности валиков создаются водяные знаки.

В тему: По итогам минувшего года в Украине увеличилось количество фальшивых купюр на один миллион банкнот. Чаще всего подделывали банкноты старого образца.