Внеочередные выборы в Армении прошли напряженно, — эксперт

Главное: Парламентские выборы в Армении прошли в непростой политической обстановке. Однако, по мнению политобозревателя Марата Акопяна, это не привело к победе реваншистских сил.

Детали: Внеочередные парламентские выборы в Армении прошли напряженно. Как объяснил в интервью «Фразе» украинский политический обозреватель Марат Акопян, несмотря на четко организованную прозрачную и демократическую процедуру самих выборов, кампания проходила в нагнетаемой обстановке, неуважительных высказываний, дезинформации и крайне сомнительных соцопросов.

«Тактика реваншистских сил, которые после революции 2018 года потеряли исполнительную власть, но сохранили свои кадры среди практически всех ветвей власти, основывалась на мощном медийном ресурсе, вбрасываемых соцопросах и показательных митингах, где участие принимали не только граждане Армении. Особенно занятно выглядели российские флаги на итоговом митинге политсилы, который использовал лозунг „Сильная Армения“. Отметим также, что в день печально известного митинга, центр Еревана был переполнен автобусами, которые подвозили „митингующих“ из регионов и Нагорного Карабаха», — рассказал эксперт.

По его словам, с самого начала кампании бросалось в глаза подготовка почвы для поствыборной дестабилизации. «Но рассчитывающие на разные деструктивные сценарии просчитались. Незавершенные реформы, эмоциональный фон после второй карабахской войны, конечно, создали иллюзии возможности реванша бывших властей и примкнувших к ним силам, однако, как продемонстрировал армянский избиратель, общество быстро адаптировалось в условиях демократии и не собирается отказываться от европейских ценностей», — заявил Акопян, подчеркнув, что эти выборы также продемонстрировали крах медийного ресурса реваншистов, что означает утрату мощного рычага влияния на общественные настроения.

«Стоит отметить также недореформированную судебную власть, которая не способствовала своевременному разрешению конфликтных ситуаций. Но несмотря на все это, выборы состоялись, народ указал на свои приоритеты. Конечно, перед страной стоят нелегкие задачи, но вновь обретенная легитимность увеличивает шансы правящей силы на преодоление кризиса», — заключил эксперт.

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