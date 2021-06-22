В УПЦ православная молодежь сняла фильм о Великой Отечественной войне

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Ученые НАН дали прогноз по распространению коронавируса Дельта в Европе
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Названа окончательная и страшная причина взрыва дома под Киевом
Ученые прогнозируют в Украине снижение новых случаев коронавируса в сутки
В Минздраве рассказали, как Украина готовится к индийскому штамму коронавируса
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Коронавирус в Украине значительно снизил обороты – минимум заболевших с начала годы