В УПЦ православная молодежь сняла фильм о Великой Отечественной войне

Главное: В Донецкой области православная молодежь творческой студии «Первоцвет» храма Успения Пресвятой Богородицы города Константиновки сняла фильм, посвящённый Великой Отечественной войне.

«Авторы фильма стремились разнопланово показать ужасы войны, искалеченные судьбы, страшные испытания, которые претерпевал народ в этой войне. Режиссёры постарались максимально погрузить зрителя в военную эпоху: использовали предметы старины, старинные книги и портреты, одежду, в кадре показаны разрушенные строения в городе», — говорится в сообщении на епархиальном сайте.

В творческой студии «Первоцвет» считают, что очень важно для подрастающего поколения помнить о войне, чтить подвиг народа и ветеранов.